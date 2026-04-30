Глобални пад Инстаграма и Воцапа

Аутор:

АТВ
30.04.2026 14:24

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Фото: Anton/Pexels

Хиљаде корисника широм свијета пријављују проблеме са радом Инстаграма, а потешкоће су забиљежене и на Воцапу. Прве пријаве почеле су да пристижу око 13.30 часова.

Према њиховим наводима, Инстаграм ради изузетно споро, док ситуација није ништа боља ни када се приступа путем веб претраживача.

Корисници истичу да не могу да виде коментаре, да им се приликом отварања сторија појављују црни екрани, као и да им се feed уопште не учитава.

С друге стране, корисници Воцапа пријављују потешкоће у слању и примању порука, као и проблеме са повезивањем на сервер.

"Не могу да видим фотографије, а имам проблема и када покушам да приступим свом налогу", један је од коментара који се појавио на друштвеним мрежама.

За сада нема званичног објашњења узрока проблема.

