Представљају се као шефови: Полиција упозорава на нове телефонске преваре

Аутор:АТВ
Полицијска управа Бијељина скреће пажњу грађанима да је у последње вријеме примијећен повећан број превара, а чија су мета најчешће запослени у услужним дјелатностима.
Непознате особе путем телефона позивају запослене, лажно се представљајући као њихови руководиоци, доводе их у заблуду да им уплате на понуђене телефонске бројеве, мтел допуне или "X-BON", а све у циљу прибављања противправне имовинске користи.
Полицијска управа Бијељина апелује на грађане да буду опрезни у телефонској комуникацији са непознатим особама, да не уплаћују мтел допуне или "X-BON", док претходно не утврде да ли заиста разговарају са особама за која им се непозната лица представљају, те да у случају наведених злоупотреба пријаве најближој полицијској станици на број 122.
