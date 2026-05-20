Представљају се као шефови: Полиција упозорава на нове телефонске преваре

АТВ
20.05.2026 17:58

Фото: Pixabay / lukgehr

Полицијска управа Бијељина скреће пажњу грађанима да је у последње вријеме примијећен повећан број превара, а чија су мета најчешће запослени у услужним д‌јелатностима.

Непознате особе путем телефона позивају запослене, лажно се представљајући као њихови руководиоци, доводе их у заблуду да им уплате на понуђене телефонске бројеве, мтел допуне или "X-BON", а све у циљу прибављања противправне имовинске користи.

Полицијска управа Бијељина апелује на грађане да буду опрезни у телефонској комуникацији са непознатим особама, да не уплаћују мтел допуне или "X-BON", док претходно не утврде да ли заиста разговарају са особама за која им се непозната лица представљају, те да у случају наведених злоупотреба пријаве најближој полицијској станици на број 122.

