Паре вам "бјеже" из куће? Баба Ванга тврдила да ове грешке призивају сиромаштво

Аутор:

АТВ
20.05.2026 18:45

Фото: pexels/Tara Winstead

Приче о тајнама благостања одувијек буде радозналост, али мало која личност изазива толико пажње као Баба Ванга.

Осим познатих пророчанстава о којима се и данас расправља, иза ње је остао и низ савјета за свакодневни живот, усмјерених на то како уредити дом, навике и мисли како би се привукли срећа и финансијско благостање.

Вангелија Пандева Димитрова, познатија као Баба Ванга, остала је упамћена као "Нострадамус са Балкана". Вјеровала је да сваки човјек може утицати на сопствену судбину кроз мале свакодневне поступке.

Без обзира на то вјерујете ли у симболику или не, њени ритуали за привлачење новца и благостања и данас су занимљив спој традиције, интуиције и народне мудрости.

Енергија дома као кључ благостања

Према њеним учењима, дом није само мјесто у којем живимо, већ простор који „памти“ енергију укућана.

Неред, прљавштина и поломљене ствари, говорила је, могу блокирати проток позитивне енергије, а самим тим и новца и среће.

Зато је инсистирала на:

  • редовном чишћењу дома
  • провјетравању просторија
  • уклањању оштећених и непотребних ствари
  • уредном држању мјеста гд‌је се чува новац

Сматрала је да хаос у кући често прати и финансијска нестабилност.

Ритуали за срећу и заштиту

Један од познатијих обичаја које је препоручивала било је постављање укрштених гранчица зове изнад улазних врата као заштите од негативне енергије.

Велики значај придавала је и хљебу, који је сматрала симболом обиља. Бацање хљеба вид‌јела је као лош знак, док је дијељење хране са птицама или животињама сматрала чином захвалности и одржавања животне равнотеже.

Правила опхођења према новцу

Баба Ванга вјеровала је да однос према новцу много говори о човјековој унутрашњој дисциплини.

Савјетовала је да новчанице увијек буду уредно сложене, а не згужване. Поклањање празног новчаника сматрала је лошим знаком, па је препоручивала да се у њега стави макар једна новчаница или кованица.

Такође је вјеровала да:

новац не треба позајмљивати увече

није добро бројати новац након заласка сунца

новац не треба предавати директно из руке у руку током вечери

"Кутак за богатство" у дому

За додатно привлачење благостања препоручивала је посебан "кутак за богатство" у кући.

На том мјесту требало би да се налазе симболи просперитета, попут уштеђевине, предмета златне боје или биљака које се повезују са позитивном енергијом.

Посебно је издвајала босиљак и ловор, за које се у народним вјеровањима сматра да доносе срећу и благостање, преноси Жена Блиц.

Навике које, према вјеровању, тјерају срећу из куће

Баба Ванга упозоравала је и на одређене навике које, према њеним ријечима, могу "отјерати" срећу и новац из дома.

Међу њима су:

  • коришћење окрњеног посуђа
  • држање поломљених огледала
  • сједење на столу
  • остављање кључева на столу
  • претјерано хвалисање сопственом срећом

Сматрала је да такве ствари привлаче негативну енергију и завист.

Иако су ова вјеровања дио традиције и личних увјерења чувене бугарске пророчице, многи у њима проналазе инспирацију да уреде свој простор, навике и свакодневицу на начин који доноси више реда, мира и осјећаја благостања.

