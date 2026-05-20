Продаје се грчко острво: Кошта мање од стана, али постоји "цака"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Вијест да се цијело једно грчко острво продаје за мање од цијене стана у Лондону на први поглед звучи готово невјероватно. Ипак, иза примамљиве цијене крије се низ озбиљних препрека. Ријеч је о острву Макри, петом по величини у архипелагу Ехинадес у Јонском мору.
Острво има разуђену обалу, кристално чисто море и обиље сунца, а потпуно је поштеђено масовног туризма.
Када се 2022. године први пут појавило на тржишту луксузних некретнина, процијењена вриједност износила је осам милиона евра.
Данас се на аукцији продаје за само 247.000 евра.
Главни разлог драстичног пада цијене лежи у правним и финансијским проблемима везаним за острво.
Наиме, Макри је погрешно класификован као приватна шума. Осим тога, налази се унутар подручја посебне заштите природе, због чега су забрањени планови за изградњу луксузних туристичких комплекса, који су некада били један од главних адута продаје.
Острво је дио и еколошке мреже Натура 2000, истог система заштите због којег је недавно на бројним грчким плажама ограничено постављање лежаљки. То значи да би за изградњу било какве инфраструктуре било потребно посебно државно одобрење путем предсједничког декрета.
Будућег власника чекају и велика пореска дуговања, као и разна финансијска потраживања повезана са острвом. Према писању портала Sofokleous10, ријеч је о дуговима који достижу најмање 20 милиона евра.
У пракси то значи да се острво за сада може користити готово искључиво за пољопривреду. Будући власник морао би сам да реши довод струје и воде, као и систем збрињавања отпада.
Ипак, за оне који сањају о животу у потпуној осами и не плаше се сложених финансијских и административних изазова, Макри би могао представљати необичну прилику.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
Савјети
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
4 д0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
11
17
11
11
11
09
11
04
11
03
Тренутно на програму