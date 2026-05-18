Погледајте ово пре него што кренете у Грчку: Секунда непажње и узеће вам све

Аутор:АТВ
Коментари:0
Крађе из аутомобила и провале данас су глобални проблем с којим се сусрећу људи широм свијета, па ни Грчка у томе није изузетак.
Крађе из аутомобила и провале данас су глобални проблем са којим се сусрећу људи широм света, па ни Грчка у томе није изузетак.
Ипак, према најновијим информацијама грчке полиције, број оваквих случајева у туристичким местима и у Солуну последњих година бележи пад у односу на ранији период.
Овај позитиван тренд приметан је и кроз знатно мањи број пријава које платформа Грчка Инфо добија од самих туриста. Верује се да је кључни разлог за то већи опрез и боља информисаност наших грађана.
Управо зато, на почетку сваке летње сезоне, редовно се упућују упозорења и подсећања на најважније савете за безбедније путовање и боравак на мору.
Циљ ових препорука није ширење страха, већ подсећање на неколико кључних корака који могу помоћи да летовање прође мирно, без непријатности, како бисмо сви заједно путовали безбедније, спремније и опуштеније.
Искуства туриста и полицијски подаци показују да се лопови углавном не задржавају дуго на месту крађе, а само обијање аутомобила често траје свега неколико секунди.
Криминалци користе различите методе, почевши од разбијања мањег бочног стакла и обијања брава, па све до ненасилног откључавања возила и директне крађе ствари из гепека док су туристи у маркету или на плажи.
Посебно су на мети аутомобили страних регистарских таблица који су пуни кофера и личних ствари, и то најчешће првог дана по доласку у Грчку или последњег дана пред сам повратак кући.
Лопови веома добро знају навике возача и места на којима туристи најчешће стају одмах након преласка границе.
Најкритичније тачке су велики супермаркети попут Лидла, робне куће Јумбо и ИКЕА, као и други велики тржни центри, отворени паркинзи у центру Солуна и паркиралишта надомак популарних плажа.
Најважније правило које сви путници морају да усвоје гласи: никада не остављајте вредне ствари у аутомобилу, чак ни када излазите "на само пет минута".
На видном месту у возилу не смеју се остављати новац, новчаници, телефони, таблети, лаптопови, фото-апарати, дронови, али ни лична документа, пасоши, торбе, кључеви, па чак ни ситнице попут парфема и наочара.
Многи туристи живе у заблуди да лопов неће разбити стакло због ситнице, међутим, довољне су обичне наочаре или празна женска ташна да привуку пажњу и наведу некога на помисао да се у возилу крије нешто вредно.
Чак и у сценарију где ништа није украдено, штета због разбијеног прозора или уништене браве може бити огромна и може потпуно покварити летовање.
Посебан опрез саветује се током викенда. На основу вишегодишњих пријава туриста, приметно је да су обијања аутомобила учесталија нерадним данима, нарочито на популарним плажама, у beach баровима, на великим паркинзима и у данима када се одвија смена туриста.
Иако навођење специфичних локација не значи да ће се сваком возачу догодити непријатност, на овим местима свакако треба бити додатно опрезан.
Према пријавама наших туриста из претходних година, крађе су се дешавале на паркингу маркета Lidl у Никитију, на паркинзима објеката ИКЕА, Јумбо и Оне Салоница у Солуну, као и у самом центру овог града - код Беле Куле, у околини трга Аристотелис и на паркингу Зејтинлика.
Инциденти су забележени и на паркингу аква-парка Waterland, на паркингу код кампа Платанитси, као и на популарним плажама као што су Оранге Beach, Тиганиа, Парадисе Кавоуротрипес, Голден Beach Палиоури и Арк Beach Сарти на Халкидикију, те на плажама Парадисе и Алики на Тасосу, као и у beach бару Сахара у Неа Ираклији.
Једна од најчешћих грешака коју туристи праве јесте одлазак директно са граничног прелаза у велике маркете и тржне центре уз аутопут. Лопови циљано вребају ове локације јер знају да су возила тада препуна кофера, вредне технике, новца и пасоша. Уколико је куповина одмах по доласку неопходна, препоручује се да једна особа обавезно остане поред аутомобила, да се кофери не остављају на седиштима и да се сва техника и документа понесу са собом.
Последњих година више породица из Србије пријавило је обијање аутомобила на паркингу у близини Српског војничког гробља Зејтинлик у Солуну. Иако се на овом месту повремено поставља упозорење да посетиоци не остављају вредне ствари у возилима, туристи јављају да се те табле неретко уклањају.
Према ранијим саветима дугогодишњег чувара гробља, деда Крстимира Тзопаса, возачи би требало да избегавају паркинг одмах поред гробља. Много је безбедније паркирати возило код оближњег маркета "My Маркет" или, уколико је аутомобил пун ствари, користити неку од затворених гаража са чуваром. О овоме посебно треба водити рачуна уколико Зејтинлик посећујете у повратку са летовања.
Поред класичног обијања, последњих година све је учесталији такозвани "ненасилни улазак" у аутомобиле. Сценарио је увек сличан: возач паркира аутомобил, притисне дугме за даљинско закључавање и удаљи се, а по повратку затиче празан ауто без икаквих видљивих трагова провале. Искуства туриста и писање медија указују на то да лопови користе специјалне електронске уређаје који ометају сигнал даљинског кључа.
На тај начин аутомобил заправо остаје откључан, иако возач верује да га је обезбедио. Због тога је од пресудног значаја да након закључавања увек руком проверите кваку и уверите се да су врата закључана, да не остављате вредности чак ни у гепеку, и да добро осмотрите околину уколико приметите сумњиве особе на паркингу.
У Никитију су тако забележени случајеви где су породицама из Србије из гепека нестајали кофери и техника вредна више хиљада евра, док су у Солуну и на Халкидикију туристима одношени одећа, обућа и документа, чак и када навигација и новац нису били видљиви. У последње време, кампери су такође постали учестала мета ових организованих група.
Уколико затекнете обијен аутомобил, најважније је да ништа не дирате у возилу и да одмах позовете грчку полицију на број 100 или се упутите у најближу полицијску станицу. Добијање званичног полицијског записника је кључно, нарочито ако су украдени пасоши и банковне картице, или ако планирате да штету наплатите преко осигурања. У случају нестанка картица, одмах контактирајте своју банку ради њихове блокаде, а уколико останете без пасоша, са потврдом из полиције морате се хитно јавити конзулату или амбасади Србије у Грчкој.
Како бисте максимално смањили ризик, придржавајте се превентивних мера: користите чуване паркинге и гараже, уградите аларм, не остављајте пртљаг на видном месту и примените једноставан трик - након што затворите врата и закључате ауто, обавезно повуците кваку пре него што се удаљите.
Велики број туриста никада неће доживети никакву непријатност током летовања у Грчкој, која с правом остаје једна од омиљених дестинација наших грађана. Ипак, неколико минута додатног опреза може вам сачувати и новац и живце, јер је у данашње време опрез постао неизоставан део сваког путовања.
(б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
5 ч0
Ауто-мото
5 ч0
Друштво
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
20
08
20
01
19
59
19
58
19
47
Тренутно на програму