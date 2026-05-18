Кинези имају рјешење: Када вам пукне гума, неће вам требати дизалица

АТВ
18.05.2026 14:49

Фото: Pexel/ Aphiwat chuangchoem

Компаније попут БYД-а, Аита и Ли Аута раде на системима вјешања који могу селективно да подижу појединачне точкове.

У БYД-у тврде да је технологија намијењена за три примјене - вожњу у нужди на три точка, вожњу по тешком терену и замјену гума без дизалице.

БYД је ову технологију демонстрирао на моделу Денза Б8 Фласкс Цхарге Едитион.

Овај модел користи нови систем огибљења Дисус-П Ултра, који омогућава возилу да у потпуности подигне један точак док наставља да се креће брзином до 15 километара на час, преноси Аваз.

Према порталу Новости о аутомобилима Кина, БYД наводи да систем може да заврши процес подизања за мање од једног минута. Током медијске демонстрације, замјена гуме наводно је завршена за мање од два минута.

Произвођач тврди да систем може да подигне терет до девет тона. Денза Б8 почиње да се продаје у Кини по цијени од око 53.000 евра.

За сада је овај СУВ доступан само у Кини, Филипинима, Аустралији и Новом Зеланду.

