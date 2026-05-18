Вукановић кандидат за члана Предсједништва БиХ

Аутор:

АТВ
18.05.2026 15:15

Фото: ATV

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић потврдио је да је кандидат за српског члана Предсједништва БиХ на предстојећим изборима.

Такође, Вукановић је на конференцији за новинаре потврдио да ће на предстојећим изборима за предсједника Републике Српске подржати кандидата СДС-а Бранка Бланушу, преноси РТРС.

Вукановић је истакао да је његова политичка партија прва која је потписе поднијела Централној изборној комисији БиХ.

"Скупили смо шест хиљада потписа за пет дана. Имамо сву потребну документацију", истакао је Вукановић.

Додао је да очекује да опозиција иступи јединствено.

"Ми од почетка говоримо да ћемо подржати Бланушу, у сриједу очекујемо да ће лидер Покрета сигурна Српска Драшко Станивуковић и лидер Народног фронта Јелена Тривић подржати кандидата СДС-а", додао је он.

