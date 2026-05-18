Преминуо отац Александра Нешовића Баје: Умро након трагичног губитка сина

18.05.2026 14:45

Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Отац Александра Нешовића Баје, Мијалко Нешовић, преминуо је у Београду и сахрана је заказана за сутра у 14 сати на Централном гробљу у Београду.

Подсјетимо, од уторка, 12. маја, када је Александар Нешовић Баја посљедњи пут виђен у познатом ресторану на Сењаку, ухапшено је укупно десет особа, међу којима су и власник ресторана, конобар, три полицајца, али и, сада већ бивши, начелник Полицијске управе за град Београд Веселин Милић.

Током увиђаја у локалу, полиција је открила трагове крви и двије чауре калибра девет милиметара.

Убрзо након тога, полиција је по налогу тужилаштва ухапсила Сашу В. и његовог пријатеља Мариа С. због сумње за покушај тешког убиства. У склопу истраге приведени су и супруга првоосумњиченог, која је наводно донијела пиштољ из "штека", као и власник ресторана, конобар и тројица активних полицајаца који се терете за непријављивање кривичног дјела и помоћ учиниоцу након извршеног злочина.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

