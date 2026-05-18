Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

Припадници Министарства унутрашњих послова у Јагодини ухапсили су Д. К. (36) из Смедеревске Паланке због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.
Сумња се да је он у новембру прошле године у Свилајнцу са Б. У. (25) обио кућу и аутомобил педесетогодишњег власника, одакле су узели новац и накит чија се укупна вриједност процјењује на око 3,5 милиона динара.
Иначе, Б. У. је ухапшен у априлу због постојања основа сумње да је извршио више имовинских кривичних дела на територији Смедеревске Паланке. Д. К. је, уз кривичну пријаву, приведен у Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу, преноси Телеграф.
