Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

18.05.2026 15:24

Припадници Министарства унутрашњих послова у Јагодини ухапсили су Д. К. (36) из Смедеревске Паланке због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешка крађа.

Сумња се да је он у новембру прошле године у Свилајнцу са Б. У. (25) обио кућу и аутомобил педесетогодишњег власника, одакле су узели новац и накит чија се укупна вриједност процјењује на око 3,5 милиона динара.

Иначе, Б. У. је ухапшен у априлу због постојања основа сумње да је извршио више имовинских кривичних дела на територији Смедеревске Паланке. Д. К. је, уз кривичну пријаву, приведен у Основно јавно тужилаштво у Деспотовцу, преноси Телеграф.

