Пијан направио хаос код Лакташа: Аутомобилом ударио у ограду, па се закуцао у наплатне кућице

18.05.2026 12:19

Фото: Printscreen/Aloonline.ba

На наплатним кућицама у Јакуповцима синоћ око 22 часа догодила се саобраћајна незгода у којој је аутомобил ударио у ограду, а потом и у објекте за наплату путарине.

Према сазнањима Алоонлине, возач је прво изгубио контролу над возилом и остварио контакт са заштитном оградом, након чега се закуцао у наплатне кућице.

Како се незванично сазнаје, возач је у тренутку удеса управљао аутомобилом под дејством алкохола.

У овој саобраћајној незгоди на срећу није било теже повријеђених лица. Инцидент је прошао са материјалном штетом, док су код возача констатоване лакше тјелесне повреде.

Више детаља о тачним узроцима и околностима удеса биће познато након што надлежни органи комплетирају извјештај о увиђају.

