Пијан направио хаос код Лакташа: Аутомобилом ударио у ограду, па се закуцао у наплатне кућице

На наплатним кућицама у Јакуповцима синоћ око 22 часа догодила се саобраћајна незгода у којој је аутомобил ударио у ограду, а потом и у објекте за наплату путарине.
Према сазнањима Алоонлине, возач је прво изгубио контролу над возилом и остварио контакт са заштитном оградом, након чега се закуцао у наплатне кућице.
Како се незванично сазнаје, возач је у тренутку удеса управљао аутомобилом под дејством алкохола.
У овој саобраћајној незгоди на срећу није било теже повријеђених лица. Инцидент је прошао са материјалном штетом, док су код возача констатоване лакше тјелесне повреде.
Више детаља о тачним узроцима и околностима удеса биће познато након што надлежни органи комплетирају извјештај о увиђају.
