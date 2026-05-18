Крај талачке кризе: Ухапшен осумњичени за убиство у Кисељаку

Аутор:Огњен Матавуљ
Мушкарац иницијала М.П. (1972)) који је осумњичен за убиство пунице и рањавање жене лоциран је и ухапшен, потврђено је за АТВ.
Како је потврдио за АТВ, Муамер Караџа портпарол МУП СБК, осумњичени је жив.
Према првим информацијама, осумњичени је тешко рањен.
- Дана 18.05.2026.године, у 07.55.сати, у ПС Кисељак је телефонским путем, од стране NN лица, пријављено да је дошло до употребе ватреног оружја, у насељу Јеховац, општина Кисељак. На лице мјеста су упућени полицијски службеници ПС Кисељак, који су потврдили наводе пријаве, односно да је дошло до употребе ватреног оружја од стране лица М.П., рођен 1972.године, из Кисељака, према 2 члана уже породице (женског спола), од којих је једно лице смртно страдало, док је друго тешко повријеђено.
Припадници Јединице за специјалистичку подршку МУП СБК/КСБ Травник, тренутно раде на лоцирању, проналаску и лишавању слободе извршиоца наведеног КД-а. О свим даљим мјерама и радњама подузетим од стране полицијских службеника МУП СБК/КСБ, а поводом наведеног догађаја, бићете благовремено обавијештени - потврђено је из МУП-а СБК.
