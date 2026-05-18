Талачка криза у БиХ: Убио пуницу, ранио супругу

У насељу Јеховац на подручју општине Кисељак рано јутрос догодило се тешко убиство и талачка криза, приликом чега је једна особа убијена, а двије су повријеђене. Медији незванично пишу да је мушкарац убио пуницу и ранио супругу.
Мушкарац је јутрос пуцао на двије особе, након чега се забарикадирао у објекту.
На терен су одмах упућене специјалне јединице Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона и кућа је опкољена. Из полиције Средњобосанског кантона су потврдили да је једна особа убијена те да је мушкарац пуцао у два члана уже породице.
"У 7:55 сати Полицијској станици Кисељак телефонским путем пријављено је да је у насељу Јеховац, општина Кисељак, дошло до употребе ватреног оружја. На мјесто догађаја одмах су упућени полицијски службеници ПС Кисељак, који су потврдили наводе пријаве, односно да је М. П., рођен 1972. године из Кисељака, употријебио ватрено оружје према два члана уже породице женског пола. Једна особа је смртно страдала, док је друга задобила тешке тјелесне повреде", рекао је портпарол Министарства унутрашњих послова СБК Муамер Караџа.
Незванично пише Кликс, да је ријеч о супрузи и пуници мушкарца који је пуцао, приликом чега је пуница убијена, а супруга тешко повријеђена. Мушкарац је такође пуцао у себе и повријеђен је, али се још налази у кући у којој се забаракадирао.
Приступ локацији у широком луку је забрањен, саобраћај обустављен, а хитна помоћ и све друге службе су у стању приправности.
