Двојица мушкараца узела 1.000 КМ из изгубљеног новчаника, све снимила камера

17.05.2026 13:32

Фото: Printscreen/Mostar danas

Мостарска полиција трага за двојицом млађих мушкараца који се сумњиче да су из изгубљеног новчаника у центру Мостара узели новац.

Према наводима портала Мостар Данас, инцидент се догодио јучер у близини пословно-стамбеног комплекса СПЦ Орца.

На снимци надзорне камере види се како двојица мушкараца пролазе улицом, након чега један од њих примјећује новчаник и узима га.

Портпарол МУП-а ХНЖ-а Илијана Милош потврдила је да је Ј.Б. пријавио како су му непознате особе отуђиле новац из новчаника, те да полиција ради на идентификацији починиоца, преноси Аваз.

Мостарском порталу се обратила читатељка која је уз снимак написала: Момци са снимке пронашли су новчаник и узели износ од 1.000 КМ.

Полицији је прослијеђена снимка на којој се детаљно виде особе које су узеле новац.

