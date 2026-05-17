НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

Након што су Лос Анђелес Лејкерсе у другој рунди плеј-офа "почистили" Оклахома Сити Тандери, поново су почеле спекулације о будућности Леброна Џејмса.
Иако се очекује да испита тржиште као слободан агент, све више се прича и о могућем крају каријере. Пол Пирс сматра да би то био прави потез.
"Постало је непоштовање у овом тренутку. Да сам Леброн, пензионисао бих се. Више нема шта да остварује нити било коме шта да доказује", рекао је Пирс у подкасту "Ticket & The Truth".
Ипак, додао је да разумије уколико Џејмс једноставно и даље воли кошарку.
"Ако му је и даље стало до игре, разумијем. Али онда мора да прихвати да можда више није прва опција, већ трећи или четврти најбољи играч екипе", рекао је Пирс.
Бивши ривал Леброна посебно је истакао да друге НБА легенде нису пролазиле кроз овакав третман пред крај каријере.
"Нико није критиковао Кобија када није улазио у плеј-оф у посљедњој сезони. Људи су само уживали у његовим посљедњим утакмицама. Исто је било и са Џорданом у Вашингтону", поручио је Пирс.
И поред 41 године, Леброн је и даље имао одличне бројке ове сезоне. У регуларном дијелу просјечно је биљежио 20,9 поена, 6,1 скок и 7,2 асистенције, док је у плеј-офу додатно подигао ниво игре са 23,2 поена по утакмици.
