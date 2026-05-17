Logo
Large banner

НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

17.05.2026 13:55

Коментари:

0
НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање
Фото: Tanjug/AP/Phelan M. Ebenhack

Након што су Лос Анђелес Лејкерсе у другој рунди плеј-офа "почистили" Оклахома Сити Тандери, поново су почеле спекулације о будућности Леброна Џејмса.

Иако се очекује да испита тржиште као слободан агент, све више се прича и о могућем крају каријере. Пол Пирс сматра да би то био прави потез.

"Постало је непоштовање у овом тренутку. Да сам Леброн, пензионисао бих се. Више нема шта да остварује нити било коме шта да доказује", рекао је Пирс у подкасту "Ticket & The Truth".

Ипак, додао је да разумије уколико Џејмс једноставно и даље воли кошарку.

"Ако му је и даље стало до игре, разумијем. Али онда мора да прихвати да можда више није прва опција, већ трећи или четврти најбољи играч екипе", рекао је Пирс.

Бивши ривал Леброна посебно је истакао да друге НБА легенде нису пролазиле кроз овакав третман пред крај каријере.

"Нико није критиковао Кобија када није улазио у плеј-оф у посљедњој сезони. Људи су само уживали у његовим посљедњим утакмицама. Исто је било и са Џорданом у Вашингтону", поручио је Пирс.

И поред 41 године, Леброн је и даље имао одличне бројке ове сезоне. У регуларном дијелу просјечно је биљежио 20,9 поена, 6,1 скок и 7,2 асистенције, док је у плеј-офу додатно подигао ниво игре са 23,2 поена по утакмици.

Подијели:

Тагови :

Леброн Џејсм

НБА

кошарка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: СДС-а неће бити, био Блануша кандидат или не

БиХ

Кошарац: СДС-а неће бити, био Блануша кандидат или не

1 ч

4
поврће кртола кромпир башта клијање

Занимљивости

Зашто је кромпир ових дана чудног укуса?

1 ч

0
Господска улица слика пројекта

Бања Лука

Бањалучанима дозлогрдила естетика: Док неки чекају асфалт од центра се прави предизборна разгледница

1 ч

1
Двојица мушкараца узела 1.000 КМ из изгубљеног новчаника, све снимила камера

Хроника

Двојица мушкараца узела 1.000 КМ из изгубљеног новчаника, све снимила камера

1 ч

0

Више из рубрике

"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

Кошарка

"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

1 д

0
Спектакл: Јована Ногић исписала историју WНБА!

Кошарка

Спектакл: Јована Ногић исписала историју WНБА!

1 д

0
Детроит поново побјегао са ивице амбиса, Спарси прегазили Минесоту за финале Запада

Кошарка

Детроит поново побјегао са ивице амбиса, Спарси прегазили Минесоту за финале Запада

1 д

0
Скупштина КСС затражила хитну оставку Небојше Човића

Кошарка

Скупштина КСС затражила хитну оставку Небојше Човића

1 д

0

  • Најновије

15

17

Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

14

57

Сутра сунчано и топлије, од средине дана наоблачење

14

50

Цијена пчелињег отрова и до 30.000 долара по килограму

14

34

У Јаворанима откривено и освештано спомен-обиљежје погинулим борцима

14

23

Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner