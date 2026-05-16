"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

Минесота је изгубила од Сан Антонија у шестом мечу плеј-оф серије и то је значило да је уједно завршила сезону у НБА лиги. Спарси са Виктором Вембањамом иду на мегдан Оклахоми у финалу Запада, док "вукови" иду на одмор.
Али, један потез је привукао огромну пажњу на тој утакмици.
На почетку посљедње четвртине је најбољи играч Минесоте Ентони Едвардс одшетао до клупе противника, поздравио се са сваким од њих и честитао им на победи. Тај детаљ је коментарисао и легендарни Дирк Новицки коме се није ни мало допало то што је видио.
Dirk on Ant: "I've watched the NBA & been a part of it for a long long time. I've never seen this. A guy walking into the huddle with 8 minutes to go in the 4th and dapping up the entire team…"— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 16, 2026
Blake: "I have to agree…"
UD: "…As a leader…I would not show that weakness…" pic.twitter.com/5QwvCuDimR
"Гледао сам НБА лигу и био сам дио лиге толико дуго. Никада нисам тако нешто видео. Човјек одшета до ривала на осам минута прије краја четврте четвртине и поздравља се са цијелим тимом", рекао је Новицки.
Са њим су се сложили и Блејк Грифин и Јудонис Хаслем који су били у студију.
"Као лидер, никада не бих показао такву врсту слабости", додао је Хаслем, а преноси Мондо.
