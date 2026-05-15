Скупштина КСС затражила хитну оставку Небојше Човића

Скупштина Кошаркашког савеза Србије позвала је предсједника КСС-а Небојшу Човића да хитно поднесе оставку како би се рад КСС вратио у законске и статутарне оквире избором новог предсједника.
У саопштењу које је потписао председник Скупштине КСС-а Горан Лазић, наводи се да захтјев подржава 21 од укупно 35 делегата Скупштине, као и четири члана Управног одбора изабрана испред регионалних кошаркашких савеза.
"Делегати Скупштине КСС-а, нас 21 који чинимо већину од 35 делегата Скупштине Кошаркашког савеза Србије, заједно са четири члана Управног одбора КСС изабрана испред Регионалних кошаркашких савеза, желимо да овим Саопштењем упознамо јавност о дешавањима у КСС", наводи се у саопштењу које је потписао предсједник Скупштине КСС Горан Лазић.
Делегати тврде да је, од доласка Човића на чело Савеза, функционисање КСС "изашло из правних оквира" дефинисаних Законом о спорту, Статутом и нормативним актима КСС.
Истиче се да је "манипулацијама" дошло до блокаде одлука које великом већином усваја Скупштина КСС, исте оне која је, како се наводи, изабрала Човића за предсједника КСС.
"Изгледа да је само та одлука Скупштине неспорна. Блокада рада Скупштине КСС, судским процесима пред Првим основним судом у Београду којима се стављају Привремене мјере на све одлуке Скупштине КСС, четири привремене мјере на основу тужби које подносе Зоран Тошковић члан Надзорног одбора Кошаркашког савеза Србије, Предсједништва и Скупштине Кошаркашке лиге Србије испред КК ФМП, члан Предсједништва Кошаркашког савеза Београда испред КК ФМП и Роса Ристић члан Скупштине КСС испред Кошаркашког савеза Београда на приједлог ЖКК Црвена звезда. На суђењима Кошаркашки савез Србије заступа предсједник КСС Србије Небојша Човић, или особа коју он овласти, који манипулишу судским процесима подношењем, а затим повлачењем жалби Вишем суду у Београду на Рјешење о Привременој мјери, са намјером одуговлачења судских процеса", поручује се у саопштењу.
Како истичу, од када је Човић изабран на функцију предсједника КСС дошло је, између осталог, и до уплате 10.000.000 динара КК ФМП од стране КСС без одлуке надлежног органа КСС.
Повећање плата члановима Управног одбора КСС, предсједнику Човићу и потпредсједницима, које је изгласано гласовима предсједника Човића и потпредсједника КСС, кршећи члан 57 став 5 Статута КСС и члан 63 Закона о спорту, иако је предсједник Човић у разговорима при његовој кандидатури обећао да неће примати плату у КСС већ ће функцију предсједника КСС вршити волонтерски.
Даље наводе трошења од 1.050.000.000 динара (милијарду и педесет милиона динара) до 23. децембра 2025. године, без усвојеног Финансијског плана - плана расхода за 2025. годину од стране Скупштине КСС, сходно члану 45 став 1 тачка 11 Статута КСС. Трошења средстава КСС у 2026. години без усвојеног Финансијског плана – плана расхода, од стране Скупштине КСС, сходно члану 45 став 1 тачка 11 Статута КСС.
Делегати наводе и да је од посљедњих 15 сједница Управног одбора КСС, 13 одржано електронским путем, чиме је, како тврде, члановима УО онемогућено да дискутују и изнесу мишљење. У саопштењу се критикује и начин на који се приступило формирању Стручног савјета КСС, уз тврдњу да су предсједник Човић и потпредсједник Ненад Крстић блокирали приједлог да се у року од три мјесеца достави састав тог тијела.
"На 21 сједници УО КСС која је кренула са одржавањем уживо па прекинута и настављена електронским путем супротно члану 57 Статута КСС, четири члана Управног одбора КСС, изабрана из Регионалних кошаркашких савеза, су предложила да се потпредсједнику КСС задуженом за мушку кошарку Ненаду Крстићу, који је овлашћен на основу Статута КСС, да рок од три мјесеца да поднесе приједлог састава Стручног савјета који би се изгласао на Управном одбору, али тај приједлог није изгласан јер су остали чланови Управног одбора КСС, међу којима и предсједник Човић и Крстић били уздржани и тако блокирали доношење одлуке, што јасно показује да је жеља предсједника Човића и потпредсједника Крстића да они 'врше' улогу Стручног савјета што се показало, између осталог, и у избору тренера и стручних штабова млађих репрезентативних селекција КСС у којима доминирају одређени клубови", наводи се у саопштењу.
Истиче се да је састав Управног одбора КСС супротан члану 56 Закона о спорту Републике Србије који дефинише да сви чланови Управног одбора КСС морају бити изабрани од стране Скупштине КСС па самим тим члан 53 Статута КСС који дефинише избор чланова УО КСС из редова истакнутих привредника и друштвено-спортских радника из редова чланова КСС није у складу са Законом о спорту.
У саопштењу се наводи да предсједник Човић у јавним наступима у електронским и штампаним медијима прозива и вријеђа чланове КСС, износећи, како тврде, неистине које нарушавају углед функције коју обавља и саме организације, коју тиме, према оцјени потписника, своди на ниво ријалитија. Због свега наведеног, делегати захтијевају да Човић хитно поднесе неопозиву оставку како би се рад Савеза вратио у законске и статутарне оквире избором новог предсједника.
"Такође позивамо и три потпредсједника КСС који нису поднијели оставке, Филипа Сунтурлића, Ану Јоковић и Ненада Крстића да поднесу оставке на мјеста потпредсједника КСС јер дјеловањем у УО КСС подржавају све наведено. Нарочито би апострофирали Ненада Крстића бившег капитена репрезентације Србије који на овај начин знатно штети угледу функције капитена репрезентације Србије, имајући у виду какве легенде кошаркашког спорта су до сада носиле капитенску траку репрезентације. Од данас, ми чланови Скупштине КСС, сматрамо да Небојша Човић нема више легитимитет да врши функцију предсједника КСС", поручује се у саопштењу.
(РТС)
