Старење почиње раније него што мислите: Први знакови које већина игнорише

Већина људи старење повезује са сиједом косом, борама или боловима у леђима. Међутим, процес старења организма почиње много раније, често већ након 30. године живота.
Проблем је што су први знакови суптилни, па их многи занемарују или приписују стресу, умору и "лошем дану".
Иако је старење природан процес, начин живота може значајно успорити или убрзати промјене које се догађају у тијелу. Управо зато је важно препознати прве сигнале које нам организам шаље.
Ако сте некада након непроспаване ноћи или интензивног тренинга били као нови већ сутрадан, а сада вам треба неколико дана да се вратите у форму то може бити један од првих знакова старења организма.
Тијело с годинама спорије регенерише мишиће, производи мање колагена и теже обнавља ћелије. Многи ово приписују обавезама и стресу, али биологија игра велику улогу.
Хронични умор није увијек посљедица премало сна. Након тридесете метаболизам природно успорава, ниво хормона се мијења, а тијело троши енергију другачије него раније.
Ако примјећујете да вам треба више кафе да прегурате дан или да се будите уморни чак и након довољно сна, то може бити сигнал да организам улази у рану фазу старења.
Први знаци старења коже не појављују се нужно као дубоке боре. Много раније долази до губитка хидратације, еластичности и природног сјаја.
Кожа постаје тања, спорије се регенерише и осјетљивија је на сунце, стрес и лошу исхрану. Управо зато дерматолози често наглашавају да превенција почиње много прије него што боре постану видљиве.
Заборављање ситница, спорије фокусирање или осјећај менталног умора могу бити рани знакови промјена у мозгу повезаних са старењем.
То не значи нужно озбиљан здравствени проблем, али указује на потребу за квалитетнијим сном, физичком активношћу и менталном стимулацијом.
Многи људи примијете да након одређених година килограми долазе много брже него раније, чак и када се начин исхране није значајно промијенио.
Разлог је спорији метаболизам и смањење мишићне масе, што директно утиче на потрошњу калорија. Зато стручњаци препоручују више кретања и тренинг снаге већ од младих година.
Један од често игнорисаних знакова старења је промјена обрасца спавања. Људи се чешће буде током ноћи, теже заспе или се буде прерано.
Недостатак квалитетног сна додатно убрзава старење јер утиче на хормоне, имунитет и регенерацију организма, пише Кликс
