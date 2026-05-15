Дневни хороскоп за 15. мај: Шта нам звијезде доносе данас?

Аутор:

АТВ
15.05.2026 07:14

Фото: pexels/Jean Neves

Сазнајте шта вас чека на пољу љубави, посла и здравља у великом дневном хороскопу.

Ован

Очекује вас прилика за напредак кроз тимски рад и подршку колега. У љубави је вријеме за њежност и пажњу, док ће слободни осјетити изненадну хемију са особом коју дуго познају. Избјегавајте касно ноћне оброке.

Бик

Ваша креативност на послу изненадиће све око вас и донијети нове понуде. Партнер ће вас обрадовати ситним поклоном, а слободни припадници знака биће позвани на неочекиван састанак. Могућа је напетост у доњем дијелу леђа.

Близанци

Дан је повољан за учење нових вјештина или почетак курса који вас занима. У вези долази до дубоких разговора о будућности, док слободни могу очекивати позив особе која живи у другом граду. Шетајте више на свјежем ваздуху.

Рак

Фокусирајте се на дугорочне циљеве јер су звијезде наклоњене вашим плановима. Вољена особа жели да проведете више времена насамо, а слободни ће пажњу привући својим смислом за хумор. Могући су мањи проблеми са варењем.

Лав

На пословном пољу добијате информацију која ће вам значајно олакшати радну седмицу. Покажите партнеру да цијените његов труд, а слободни ће ући у интригантан разговор са особом из свог комшилука. Пазите на зглобове.

Дјевица

Вријеме је да поставите јасне границе у односу са напорним сарадницима. У емотивним односима влада хармонија, док слободни могу развити симпатије према особи коју срећу током рекреације. Повећајте унос свјежег воћа.

Вага

Успјешно ћете ријешити финансијску дилему захваљујући савјету старије особе. Партнер предлаже заједнички хоби, а слободни ће упознати некога ко одише топлином и шармом. Могућ је пролазан умор и пад енергије.

Шкорпија

Данас ћете лако пронаћи заједнички језик са надређенима око важних пројеката. У љубави вас чека романтичан гест који ће вас разњежити, док ће слободни добити неочекиван знак пажње преко мрежа. Посјетите стоматолога ради контроле.

Стријелац

Ваш оптимизам биће заразан за комплетно окружење на радном мјесту. Са вољеном особом ћете уживати у планирању викенда, а слободни ће открити да их симпатише неко из пословног окружења. Могући су проблеми са видом.

Јарац

Добићете важне вијести везане за документацију коју очекујете већ неко вријеме. У вези је потребно више отворености око заједничких трошкова, док слободни имају шансу за флерт у теретани. Потребно вам је више магнезијума.

Водолија

Ваше организационе способности доћи ће до пуног изражаја у кризној ситуацији. Емотивни однос пролази кроз мирну фазу, а слободни ће бити изненађени храброшћу једног удварача. Вријеме је да промијените лоше навике.

Рибе

Бићете веома успјешни у преговорима који се тичу куповине или продаје. Са вољеном особом ћете ријешити стару несугласицу, док слободни улазе у период занимљивих познанстава. Здравље је стабилно, само се боље утоплите, преноси Глас.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

