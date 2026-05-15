Обиљежавање 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Тузли и Бијељини данас ће бити обиљежене 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони 1992. године.
Муслиманске паравојне снаге су 15. маја 1992. године напале колону ЈНА у Тузли која је, на основу претходно постигнутог договора, требало да напусти тузланску касарну.
Бања Лука
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје: Провјерите да ли је и ваша улица на списку
У нападу је убијено 51 лице, док је 78 лица рањено. Још три особе касније су преминуле од посљедица рањавања.
Обиљежавање ће почети на Брчанској малти у Тузли, мјесту гдје су страдали припадници ЈНА.
Предвиђена је мирна шетња и помен. Парастос убијеним војницима биће служен у Бијељини, на гробљу Пучиле.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
20 мин0
Друштво
21 мин0
Друштво
8 ч0
Сцена
8 ч0
Друштво
21 мин0
Друштво
8 ч0
Друштво
10 ч0
Друштво
10 ч0
Најновије
07
20
07
19
07
17
07
14
07
12
Тренутно на програму