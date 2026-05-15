Обиљежавање 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони

У Тузли и Бијељини данас ће бити обиљежене 34 године од злочина над припадницима ЈНА у Тузланској колони 1992. године.

Муслиманске паравојне снаге су 15. маја 1992. године напале колону ЈНА у Тузли која је, на основу претходно постигнутог договора, требало да напусти тузланску касарну.

У нападу је убијено 51 лице, док је 78 лица рањено. Још три особе касније су преминуле од посљедица рањавања.

Обиљежавање ће почети на Брчанској малти у Тузли, мјесту гдје су страдали припадници ЈНА.

Предвиђена је мирна шетња и помен. Парастос убијеним војницима биће служен у Бијељини, на гробљу Пучиле.

