Баба Вангин сановник: Ево шта значи уколико сањате ове ствари

14.05.2026 23:01

Фото: Pexel/ Kampus Production

Баба Ванга, рођена као Ванђелина Пандева Димитрова, остала је упамћена као једна од најпознатијих видовњакиња Балкана и свијета.

Рођена 1911. године у Бугарској, постала је симбол прорицања судбине, а многи и данас вјерују у њену способност да види оно што је већини људи скривено – будућност.

Посебан дио њеног насљеђа заузима сановник који се приписује њеном учењу и интуицији. Иако га никада није систематски записала, кроз године су њена тумачења снова преношена усмено и биљежена од стране сљедбеника. Сматрала је да снови нису случајни – већ поруке универзума које нам помажу да боље разумијемо себе, али и животне токове који нас чекају.

Према Баби Ванги, снови су дубоко повезани са емоцијама, интуицијом и животним прекретницама. У њима се, вјеровала је, скривају упозорења, утјехе и наговјештаји будућих дешавања.

Шта значе ваши снови према сановнику Бабе Ванге?

Новац – Ако сањате да налазите новац, очекујте добитак или изненадни прилив новца. Велике количине новца у сну могу указивати на пословни успјех и повољне промјене у финансијама.

Крај проблема – Сан у којем прелазите мост или излазите из тунела симболизује излазак из тешке фазе. Баба Ванга је вјеровала да овакви снови наговијештавају олакшање и почетак стабилнијег животног периода.

Здравље – Ако сањате да сте здрави или да вам неко помаже, то може бити знак опоравка, унутрашње снаге или доласка помоћи у правом тренутку.

Путовања – Снови о путовањима указују на промјене, нове почетке или важне животне прекретнице. Нови хоризонти су пред вама – и у буквалном и у симболичном смислу.

Вода – Мирна, бистра вода указује на унутрашњи мир, док мутна вода симболизује збуњеност, несигурност или емотивну нестабилност.

И данас, деценијама након њене смрти, Баба Ванга остаје енигма која изазива и вјеру и сумњу. Њени снови и визије инспиришу људе да трагају за дубљим смислом и да се ослоне на своју интуицију у тренуцима када одговори д‌јелују далеко, преноси Ало.

