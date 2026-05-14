Зоран без једне ноге чува 150 оваца: Сваки дан тренира, а тражи и трећу жену

Аутор:АТВ
Коментари:0
Зоран Мацан (73) без једне ноге брине о стаду од 150 коза. Свако вече вјежба, а како ради склекове демонстрирао је пред камером.
„Не пијем кафу, не пијем колу, не пијем алкохол. Таблете узимам минимално. Двадесет година нисам прехладио. Цијелу зиму радим мокар као чеп, а ништа ме не боли“, каже кроз осмијех и показује штаке с металним наставцима.
Зоран тврди да живи од скромне социјалне помоћи јер му не дају пензију.
„Имам социјалну помоћ око 250 марака. Пензију ми нису дали. Тражио сам цивилну – нису ми дали. Дође папир кући и пише да ми не признају инвалидитет. Човјек нема ногу, а инвалидитет – не признају“, каже.
Друштво
Комшији узорали 15 хектара за дан: Дошли с 20 трактора, ни за гориво нису хтјели узети
Упркос свему, наставља радити и бринути о животињама. Највећи трошак му је храна, посебице мекиње и сијено.
„Само мекиње годишње оду преко 5000 марака, а гдје је сијено… Ја задњу марку дајем њима. Нећу да животиње пате“, говори.
Зоран објашњава да без пса не би могао чувати стадо.
„Има вукова. Људи који имају козе или овце – сви имају псе. Не може друкчије“, каже, додајући да је било и проблема, пријава и неспоразума.
На питање како с једном ногом успијева окупљати козе и водити их по терену, одговара једноставно:
„Само их позовем. Оне иду гдје ја хоћу. Навикле су на мене. Ја њих волим, али мора се знати и ред.“
Србија
Нестао Кекин човјек - пронађене двије чауре и трагови крви Александра Нешовића
О цијенама каже да су посљедњих година значајно порасле.
„Коза је данас 350 до 400 марака, а скотна иде и 500. Прије је била упола јефтинија“, каже.
Зоран живи сам. Двапут се женио, а шалу користи као оклоп.
„Два пута сам се женио, а ако буде, оженићу се и трећи пут. Ево прилике, нека се јави која жели“, говори кроз смијех.
Ипак, иза шале остаје озбиљна прича о свакодневици човјека који се ослања на властите руке, рад и упорност.
„Све сам крваво зарадио. Не тражим од никога ништа. Само да људи препознају доброту“, закључује Зоран.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч3
БиХ
2 ч0
Свијет
2 ч4
Друштво
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
21
16
21
08
21
07
20
59
20
55
Тренутно на програму