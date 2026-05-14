Стармер пред политичким сломом након побуне у влади

Катастрофални резултати владајућих лабуриста на прошлонедељним локалним изборима довели су до нове кризе у Британији, свега нешто мање од двије године након што је Стармер освојио значајну већину обећањем да ће донијети стабилност и окончати деценију политичког хаоса.
Лабуриста Вес Стретинг данас је поднио оставку на мјесто министра здравља у влади Велике Британије, оптужујући премијера Кира Стармера да води политику без јасног правца и да друге приморава да преузимају кривицу за неуспјехе његове владе.
Послије вишедневних позива све већег броја лабуристичких посланика Стармеру да или поднесе оставку или одреди временски оквир за свој одлазак, Стретинг је први високо позиционирани министар који је одлучио да оде, рекавши да се повлачи јер је "сада јасно да нећете водити Лабуристичку странку на сљедећим општим изборима".
Стармер, који се бори за политички опстанак, у сриједу је обећао да ће наставити са плановима за реформу Британије и упозорио да би његова смјена довела до политичког хаоса.
Стретинг, који се сматра једним од потенцијалних ривала, у среду ујутру је на састанку са Стармером у Даунинг стриту провео мање од 20 минута. Британски медији тај сусрет називају одлучујућим обрачуном.
- Сада је јасно да лабуристички посланици и синдикати желе да расправа о будућности буде борба идеја, а не личности или фракција - написао је Стретинг у оставци.
Стретингове критике биле су веома оштре.
- Гдје нам треба визија, имамо вакуум. Гдје нам треба правац, имамо лутање - рекао је Стретинг, критикујући Стармеров говор у понедјељак, за који је британски лидер надао да ће зауставити захтјеве за оставком.
Како је он додао, "лидери преузимају одговорност, али то је пречесто значило да други морају да преузму кривицу".
Извор близак Стретингу навео је да бивши министар сматра да има довољно подршке да покрене званичну борбу за смјену Стармера, али да је одлучио да то не учини одмах, јер сматра да је исправније поставити уређен временски оквир за наредне кораке.
Такође, фунта је благо ослабила након Стретингове оставке.
- Ово нас доводи корак ближе изазову за вођство Лабуристичке странке. Колико је корака још остаје неизвесно - рекао је Ник Рис из Монекс Европе у Лондону.
