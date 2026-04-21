Стармер: Нисам требао именовати Питера Манделсона за амбасадора

Британски премијер Кир Стармер, који је у центру политичке буре , поново је јуче признао посланицима да је направио грешку именовањем Питера Манделсона за амбасадора у Сједињеним Државама, извињавајући се жртвама због Манделсонових веза са Џефријем Епстином.
„У сржи свега овога је моја погрешна процјена. Нисам требало да именовам Питера Манделсона. Преузимам одговорност за ту одлуку и поново се извињавам жртвама сексуалног преступника Џефрија Епштајна“, рекао је Стармер пред Доњим домом.
Кир Стармер је већ мјесецима ослабљен одлуком да именова Питера Манделсона за амбасадора у Вашингтону. Отпустио га је прошлог септембра, оптужујући га да је „више пута лагао“ о обиму својих веза са сексуалним преступником Џефријем Епштајном, који је преминуо 2019. године.
Тврди да није био упознат са негативним мишљењем министарства.
Свијет
Стармер сазива хитан састанак, рат у Ирану тресе британску економију
Случај је поново у фокусу након што је лист „Гардијан“ прошле недјеље открио да је Министарство спољних послова одобрило Манделсону безбједносну дозволу за ту позицију у јануару 2025. године, упркос негативном мишљењу службе задужене за провјеру његове прошлости.
Кир Стармер тврди да није био обавештен о негативном мишљењу до прошлог уторка. „Да сам знао пре него што је ступио на дужност да је препорука службе за проверу била да се ускрати безбједносна дозвола, не бих га именовао“, тврдио је. „То мишљење је требало да ми буде саопштено“, додао је лидер лабуриста, кога опозиција позива да поднесе оставку.
Свијет
1 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
10 ч0
