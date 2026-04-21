Нови преговори у Исламабаду под знаком питања, примирје Израела и Либана крхко

Амерички предсjедник Доналд Трамп изјавио је да Сједињене Америчке Државе нису под притиском да постигну мировни договор са Ираном, али да очекује да ће споразум бити постигнут "релативно брзо".
Упркос томе, како се приближава рок за прекид ватре у сриједу, наредна фаза преговора остаје неизвjесна. Примирје између Израела и Либана веома крхко.
Потпредсjедник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс отпутоваће данас Пакистан на преговоре о Ирану, објавио је Аксиос, позивајући се на америчке изворе.
Венс долази у Пакистан у тренутку када истиче примирје, док је предсједник САД Доналд Трамп запријетио да ће покренути нову кампању бомбардовања иранских мостова и електрана ако не буде постигнут договор.
Према изворима, Бијела кућа је чекала сигнал из Техерана да ће Иран послати свој преговарачки тим у Исламабад.
Извор, упознат са ситуацијом, рекао је да су иранске власти одуговлачиле са одлуком због, навео је, "очигледног" притиска ИРГЦ-а на преговараче да заузму чвршћи став и не пристану на разговоре без прекида америчке блокаде.
У међувремену су пакистански, египатски и турски посредници позвали иранску страну да учествује на састанку.
Према изворима, ирански преговарачки тим чекао је одобрење врховног вође Моџтабе Хамнеија које је, наводи се, стигло у понедјељак увече.
- Неконструктивни и контрадикторни сигнали америчких званичника носе горку поруку. Они траже предају Ирана - поручио је ирански председник Масуд Пезешкијан у објави на Иксу.
Једна од кључних тачака спора остаје америчка поморска блокада Ормуског мореуза. Напетости су додатно порасле након што су америчке снаге у недјељу напале и заплијениле ирански теретни брод, што Техеран види као озбиљну ескалацију.
У међувремену, примирје између Израела и Либана, које је ступило на снагу прошле недјеље и требало би да траје десет дана, оцјењује се као веома крхко, док се ситуација на терену пажљиво прати, преноси РТС.
