Амерички и кубански званичници разговарали у Хавани

Званичници Сједињених Држава и Кубе недавно су одржали састанак у Хавани, који је протекао без пријетећих порука, потврдио је представник кубанског Министарства спољних послова Алехандро Гарсија дел Торо.
Гарсија дел Торо, задужен за питања САД у кубанском министарству, изјавио је да је састанак био "узајамно уважавајући" и да ниједна страна није постављала ултиматуме.
Породица
Заборављена српска имена за дјевојчице која имају прелијепо значење
Он је рекао за лист Комунистичке партије Кубе "Гранма" да је укидање енергетског ембарга Куби био је један од главних приоритета кубанске делегације.
Гарсија дел Торо рекао је да су САД на састанку представљали званичници на нивоу замјеника из Стејт департмента, док је кубанска страна била заступљена на нивоу замјеника министра спољних послова, пренио је Ројтерс.
Амерички портал "Аксиос" објавио је раније да је висока америчка делегација посјетила Кубу претходне седмице, уз оцјену да кубанске власти имају ограничен рок да усвоје реформе које подржава Вашингтон прије него што се услови додатно погоршају.
Исти извор наводи да су амерички званичници позвали кубанску Владу да поступи у складу са дугогодишњом политиком САД у вези са укидањем ембарга, укључујући надокнаду за имовину одузету након револуције 1959. године, ослобађање политичких затвореника и обезбјеђивање већих политичких слобода.
Бања Лука
Ове бањалучке улице и насеље остају без струје
Америчка делегација је понудила успостављање сателитских услуга "Старлинк" у Куби.
"Аксиос" наводи да је у разговорима учествовао Раул Гиљермо Родригез Кастро, унук бившег кубанског предсједника Раула Кастра.
(СРНА)
