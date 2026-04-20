Заборављена српска имена за дјевојчице која имају прелијепо значење

Аутор:АТВ
Коментари:0
Трендови не заобилазе ни имена за дјецу, па тако родитељи све чешће за своје малишане бирају интернационално име, оно што оригиналније и модерније, па се тако забораве стара имена, која имају посебно значење. И прије свега су оригинална.
Како та имена постају све мање популарна, данас спадају у ред ријетких:
Ово старо име значи“милост, захвалност”. Ово име потиснуле су његове варијанте попут Ана и Ања.
Носи сљедеће значење: “бисер, свјетлуцава, драгоцена“. Име се налази у календару Српске православне цркве.
Ово име је заправо грчког поријекла, преводу значи “море, морска”. Најзначајнија Српкиња, поријеклом Херцеговка, која се овако звала била је Делфа Иванић, српска сликарка, хуманитарац и заједно са Надеждом Петровић идејни творац Кола српских сестара.
Име је изведено од Жан(а)+ка. Ако је тачна претпоставка да нас име одређује, дјевојчица која се овако зове биће “божанствена”.
Име је грчког поријекла, и иза њега се крије значење “блистава”. Варијанте овог имена су Јула, Јулијана, Јулија, Јуца. Позната је Јулка Хлапец Ђорђевић, једна од најобразованијих жена 20. вијека. Ова српска књижевница, феминисткиња, критичарка, филозоф, преводилац и интелектуалка је са 24 године докторирала, у Бечу 1906.
Једно од најраније забиљежених словенских женских имена. У свом коријену носи ријеч „коса“ и тиме одражава жељу родитеља да им ћерка има бујну и лијепу косу, која је вековима један од најизраженијих симбола женствености и женске љепоте. Осим у Србији, заступљено је и у Македонији и Бугарској.
Значи: “креативна, духовно снажна, поштена, независна, способна да преброди све потешкоће у животу и да воли чиста срца, пише Крстарица.
Често име у српским народним песмама, изведено од Роксана, “свијетла, сјајна – свијетло, зора”. Тако се зове чувена српска дизајнерка Роксанда Илинчић која је име добила по Роксанди из "Женидбе Душанове".
