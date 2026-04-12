Вјерује се да дјецу рођену на Васкрс прати посебна срећа кроз живот

АТВ
12.04.2026 12:32

Беба спава замотана у декицу.
Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

Према хришћанском вјеровању и народним предањима, особа рођена на Васкрс сматра се посебно благословеном.

У разним православним и католичким традицијама вјерује се да дијете рођено на дан Христовог васкрсења носи са собом божанску заштиту и да ће имати посебну срећу, снагу и дубоку духовну повезаност с Богом.

Полиција ФБиХ

Хроника

Пијани возач слетио с пута и ударио у напуштени објекат: Имао забрану управљања возилом до 2029. године

Наши стари вјеровали су да људе рођене на овај хришћански празник прати срећа кроз живот и да ће бити поштеђени многих тешкоћа и болести.

Ево неколико најпознатијих вјеровања везаних за рођење на Васкрс:

Доброта и чисто срце

Људи рођени на Васкрс често се описују као благи, племенити и саосјећајни, са израженим осјећајем за друге.

Божја милост

Према вјеровањима, кроз живот их прати посебан благослов и заштита, што им помаже да лакше превазиђу изазове.

Паре

Занимљивости

Три знака до 1. маја пливају у парама, али овај један иде у потпуни банкрот

У неким крајевима постоји и вјеровање да ће особа рођена на Васкрс бити дуговјечна и оставити снажан, позитиван траг у својој заједници.

Заштита од зла

Вјерује се да таква особа има неку врсту невидљивог штита који је чува од негативних утицаја и злих сила.

Dmitrij Peskov

Свијет

Песков о освајању територије: Остало је само неколико километара

Духовна мисија

Сматра се да особа рођена на овај дан може имати посебан животни пут, као и важну духовну улогу или задатак.

Наравно, сва ова вјеровања зависе од локалних обичаја и предања, али им је заједничко то што носе ведар и узвишен тон. Разлог за то лежи у самој суштини Васкрса – највећег и најсветијег хришћанског празника, који симболизује побједу живота над смрћу и вјечну наду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дјеца

Васкрс

народно вјеровање

породица

православље

Прочитајте више

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Друштво

Ово је најважнија молитва за Васкрс: Вјерује се да доноси срећу и здравље ономе ко је изговори

2 ч

0
Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

Кошарка

Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

У тешком удесу више повријеђених особа: Међу њима и дјевојчица (15)

2 ч

0
Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Друштво

Како су Срби некад славили Васкрс, а како то раде данас

1 ч

1

Више из рубрике

Муслиманка се удала за Србина, родитељи полудјели: Шок обрт након деценије

Породица

Муслиманка се удала за Србина, родитељи полудјели: Шок обрт након деценије

1 д

0
Близанци бебе

Породица

Родила близанце који имају различите очеве: Ево како је то могуће

4 д

1
Олха Пилипенко бака којој је унука испунила жељу

Породица

Унука чула баку да прича о својој сахрани, па јој испунила неостварену жељу: Одвела је на путовање живота

1 седм

0
Мајка и беба

Породица

Ове ствари дијете наслеђује искључиво од мајке

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

07

До 13 сати гласало више од 54 одсто бирача у Мађарској

14

07

Хорор у Хрватској: Испред зграде пронађено тијело жене, полиција у стану затекла још већи ужас

13

57

Какво нас вријеме очекује на Васкршњи понедјељак

13

54

Данас опрезно: Ево колико јаја смијете појести за Васкрс

13

38

Закуцао се у таблу са цијенама горива на бензинској пумпи: Има повријеђених

