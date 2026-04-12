Вјерује се да дјецу рођену на Васкрс прати посебна срећа кроз живот

Према хришћанском вјеровању и народним предањима, особа рођена на Васкрс сматра се посебно благословеном.

У разним православним и католичким традицијама вјерује се да дијете рођено на дан Христовог васкрсења носи са собом божанску заштиту и да ће имати посебну срећу, снагу и дубоку духовну повезаност с Богом.

Наши стари вјеровали су да људе рођене на овај хришћански празник прати срећа кроз живот и да ће бити поштеђени многих тешкоћа и болести.

Ево неколико најпознатијих вјеровања везаних за рођење на Васкрс:

Доброта и чисто срце

Људи рођени на Васкрс често се описују као благи, племенити и саосјећајни, са израженим осјећајем за друге.

Божја милост

Према вјеровањима, кроз живот их прати посебан благослов и заштита, што им помаже да лакше превазиђу изазове.

У неким крајевима постоји и вјеровање да ће особа рођена на Васкрс бити дуговјечна и оставити снажан, позитиван траг у својој заједници.

Заштита од зла

Вјерује се да таква особа има неку врсту невидљивог штита који је чува од негативних утицаја и злих сила.

Духовна мисија

Сматра се да особа рођена на овај дан може имати посебан животни пут, као и важну духовну улогу или задатак.

Наравно, сва ова вјеровања зависе од локалних обичаја и предања, али им је заједничко то што носе ведар и узвишен тон. Разлог за то лежи у самој суштини Васкрса – највећег и најсветијег хришћанског празника, који симболизује побједу живота над смрћу и вјечну наду.