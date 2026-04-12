Вјерује се да дјецу рођену на Васкрс прати посебна срећа кроз живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
Према хришћанском вјеровању и народним предањима, особа рођена на Васкрс сматра се посебно благословеном.
У разним православним и католичким традицијама вјерује се да дијете рођено на дан Христовог васкрсења носи са собом божанску заштиту и да ће имати посебну срећу, снагу и дубоку духовну повезаност с Богом.
Хроника
Наши стари вјеровали су да људе рођене на овај хришћански празник прати срећа кроз живот и да ће бити поштеђени многих тешкоћа и болести.
Ево неколико најпознатијих вјеровања везаних за рођење на Васкрс:
Људи рођени на Васкрс често се описују као благи, племенити и саосјећајни, са израженим осјећајем за друге.
Према вјеровањима, кроз живот их прати посебан благослов и заштита, што им помаже да лакше превазиђу изазове.
Занимљивости
У неким крајевима постоји и вјеровање да ће особа рођена на Васкрс бити дуговјечна и оставити снажан, позитиван траг у својој заједници.
Вјерује се да таква особа има неку врсту невидљивог штита који је чува од негативних утицаја и злих сила.
Свијет
Сматра се да особа рођена на овај дан може имати посебан животни пут, као и важну духовну улогу или задатак.
Наравно, сва ова вјеровања зависе од локалних обичаја и предања, али им је заједничко то што носе ведар и узвишен тон. Разлог за то лежи у самој суштини Васкрса – највећег и најсветијег хришћанског празника, који симболизује побједу живота над смрћу и вјечну наду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
1 ч1
Породица
1 д0
Породица
4 д1
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Најновије
Најчитаније
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Тренутно на програму