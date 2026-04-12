Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче

Аутор:

АТВ
12.04.2026 11:59

Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Статус наступа Николе Јокића у посљедњој утакмици НБА лиге означен је као неизвјестан, а евентуални изостанак могао би га дефинитивно удаљити од нове МВП титуле.

Денвер одмара већину стандардних играча

Екипа Денвер Нагетса одлучила је да и у другом узастопном сусрету одмори већину стандардних играча пред завршни меч регуларног дијела сезоне против Сан Антонио Спарса.

Јокићу потребно 15 минута

Једини од кључних играча који би могао на паркет је Јокић, али под знаком питања. Да би остао у конкуренцији за индивидуална признања, потребно је да проведе барем 15 минута у игри.

Денвер у овај дуел улази као трећепласирани тим Западне конференције са учинком 53–28, али постоји реална шанса да склизне на четврту позицију. То би се могло десити уколико Нагетси изгубе, а Лос Анђелес Лејкерси савладају Јуту, с обзиром на бољи међусобни скор екипе из Лос Анђелеса.

Ван строја Мареј, Гордон, Џонсон и Браун

Тренер Денвера неће моћи рачунати на неколико важних имена. Ван строја су Џамал Мареј, Ерон Гордон, Камерон Џонсон и Кристијан Браун, који нису играли ни против Оклахоме. Такође, неће наступити ни Тим Хардавеј Џуниор, док су Пејтон Вотсон и Спенсер Џонс и даље ван терена због повреда.

На другој страни, код Спарса је неизвјестан наступ Виктора Вембањаме, Стефона Касла и Девина Васела. Вембањама је већ испунио критерије за индивидуалне награде јер је наступио у претходном мечу.

Иако су Спарси већ осигурали своју позицију, исход овог сусрета могао би имати значајан утицај на распоред у плеј-офу.

