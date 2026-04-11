Игокеа срушила Босну у Сарајеву након продужетка

Аутор:

АТВ
11.04.2026 20:47

Коментари: 1

1
Кошаркаши Игокее савладали су Босну у Сарајеву резултатом 89:86 након продужетка у оквиру седме рунде ТОП 8 фазе АБА лиге.

Овом побједом тим Ненада Стефановића осигурао је предност домаћег терена у плеј-ину.

Игоси су боље отворили утакмицу у Зетри и након 10 минута имали 10 поена предности на својој страни. Са бољом игром наставили су и у другој дионици гдје су у једном тренутку дошли и до 15 поена вишка, али онда је услиједила серија Босне која је до полувремена дошла до изједначења (42:42).

Поново Игокеа боље отвара четвртину и долази до предности на почетку другог полувремена, али је домаћин успио да одржи утакмицу у егалу. У посљедњој четвртини Игоси су плесали по ивици, на крају је и побједа дошла у питање па је утакмица отишла у продужетак. Ипак Игокеа је успјела да сачува мирноћу и упише злата вриједан тријумф.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Александар Лазић са 22 поена, Никола Поповић постигао је 18.

За Босну Мајкл Јанг убацио је 19 поена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

КК Игокеа

КК Босна

АБА лига

кошарка

Сарајево

Коментари (1)
Више из рубрике

Хоби Душка Вујошевића иза њега оставио милионско богатство

Кошарка

Хоби Душка Вујошевића иза њега оставио милионско богатство

1 ч

0
Овако изгледа табела Евролиге послије меча Асвел - Звезда

Кошарка

Овако изгледа табела Евролиге послије меча Асвел - Звезда

23 ч

0
Кошаркаши Црвене звезде

Кошарка

Звезда је у Топ 10: Изузетно важна побједа против Асвела

23 ч

0
Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Кошарка

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Вујошевића

23 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

05

Бивши борчевац прегазио рак, истрчао на терен и тресао мрежу

21

59

ФИБА Лига шампиона: Јуниори Игокее у финалу!

21

47

Умро глумац из "Бетмена"

21

26

Без струје остао велики дио српске пријестонице, откривен узрок

21

21

Драма на Велику суботу у Бечу, више повријеђених

