Игокеа срушила Босну у Сарајеву након продужетка

Аутор:АТВ
Коментари:1
Кошаркаши Игокее савладали су Босну у Сарајеву резултатом 89:86 након продужетка у оквиру седме рунде ТОП 8 фазе АБА лиге.
Овом побједом тим Ненада Стефановића осигурао је предност домаћег терена у плеј-ину.
Игоси су боље отворили утакмицу у Зетри и након 10 минута имали 10 поена предности на својој страни. Са бољом игром наставили су и у другој дионици гдје су у једном тренутку дошли и до 15 поена вишка, али онда је услиједила серија Босне која је до полувремена дошла до изједначења (42:42).
Поново Игокеа боље отвара четвртину и долази до предности на почетку другог полувремена, али је домаћин успио да одржи утакмицу у егалу. У посљедњој четвртини Игоси су плесали по ивици, на крају је и побједа дошла у питање па је утакмица отишла у продужетак. Ипак Игокеа је успјела да сачува мирноћу и упише злата вриједан тријумф.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Александар Лазић са 22 поена, Никола Поповић постигао је 18.
За Босну Мајкл Јанг убацио је 19 поена.
