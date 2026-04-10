Овако изгледа табела Евролиге послије меча Асвел - Звезда

АТВ
10.04.2026 22:54

Фото: Tanjug / AP

Одигране су утакмице 37. кола Евролиге, а сада су неке ствари познате када је ријеч о табели.

Највећа вијест за српску кошарку је то што је Звезда успјела да обезбиједи пласман у плеј-ин најјачег европског клупског такмичења побједом против Асвела 106:93!

Звезда је успјела да дође до нешто теже побједе против Асвела у Вилербану, иако су били огромни фаворит против већ прежаљене екипе из Француске. Налазе се на посљедњем мјесту, за њих је одавно све готово, али су пружили невјероватан отпор тиму Саше Обрадовића.

Они су успјели да се потпуно врате у меч током треће дионице, чак су и повели у овом кварталу, али је Звезда успела да одоли тим нападима. Овом побједом је Звезда успела да се домогне и плеј-ин фазе, пошто су јој и остали резултати ишли на руку.

Оно што је било најважније за екипу са Малог Калемегдана је то што је Дубаи поражен од Ефеса на "свом" терену, па је тим из Емирата изгубио шансу да сустигне Звезду и тако је избаци из трке, јер сада црвено-бијели имају двије побједе више.

Црвено-бијели сада пред собом имају борбу за што бољу позицију у плеј-ину, а то ће сазнати тек након посљедњег кола.

Бар према тренутном стању, Звезда се налази на седмом мјесту, с обзиром на то да имају исти скор као Монако и Панатинаикос, а у том кругу имају 3-1 (два пута добили Монако, једном Панатинаикос), Зелени су на (2-2), а Кнежеви на 1-3 (у том кругу).

Црвено-бијелима тиња нада и за плеј-оф, јер могу да дођу до ТОП8 фазе, уколико Хапоел буде поражен од Монака и Макабија, а Звезда упише побједу у Мадриду. Тада би црвено-бијели стигли до шестог мјеста и директног пласмана.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

