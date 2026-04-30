Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

АТВ
30.04.2026 23:18

Фото: pexels/Delcho Dichev

Истраживачи са Хемијског одсјека Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ користили су плазму генерисану ласером како би рекреирали услове у атмосфери звијезда, саопштила је прес-служба Универзитета.

„Научници су такође измерили параметре јонизованог титанијума, важне за разумевање звезданих атмосфера. Подешавањем услова експеримента добијена је оптички танка плазма, што је омогућило веома прецизне резултате“, наводи се у саопштењу.

Како се истиче у саопштењу, за већину параметара титанијума, експериментални подаци – параметри Старковог проширења и помјерања – добијени су по први пут.

Проучавање тешких елемената у различитим стањима јонизације унутар атмосфере звијезда је неопходно за процјену физичких процеса који се одвијају у њиховим атмосферама додаје се.

Узимање ових података у обзир је кључно за тачне прорачуне количине титанијума, закључује се у саопштењу.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

