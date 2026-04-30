Корак ближе разумијевању звијезда: У Русији симулирана њихова атмосфера

Истраживачи са Хемијског одсјека Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“ користили су плазму генерисану ласером како би рекреирали услове у атмосфери звијезда, саопштила је прес-служба Универзитета.
„Научници су такође измерили параметре јонизованог титанијума, важне за разумевање звезданих атмосфера. Подешавањем услова експеримента добијена је оптички танка плазма, што је омогућило веома прецизне резултате“, наводи се у саопштењу.
Како се истиче у саопштењу, за већину параметара титанијума, експериментални подаци – параметри Старковог проширења и помјерања – добијени су по први пут.
Проучавање тешких елемената у различитим стањима јонизације унутар атмосфере звијезда је неопходно за процјену физичких процеса који се одвијају у њиховим атмосферама додаје се.
Узимање ових података у обзир је кључно за тачне прорачуне количине титанијума, закључује се у саопштењу.
