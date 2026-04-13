Пао метеор од седам тона

Становнике Кливленда у Сједињеним Америчким Државама јуче је уплашила експлозија метеора од седам тона, који је прелетио небом брзином од 72.420 километара на сат, прије него што се распао уз грмљавину, преноси АП.
Становници неколико америчких савезних држава пријавили су да су видјели свијетлу ватрену лопту у 9.00 сати ујутру а америчко метеорско друштво саопштило је да је добило такве извештаје од Висконсина до Мериленда.
Америчка Национална администрација за аеронаутику и свемир (НАСА) касније је потврдила да је у питању метеор пречника скоро 1,83 метра.
"Овај заиста изгледа као ватрена лопта, што значи да је метеорит - мали астероид", рекао је астроном Карл Хергенротер.
Прешао више од 55 километара кроз горње слојеве атмосфере
Метеор је први пут виђен око 80 километара изнад језера Ири, близу Лорејна а прешао је више од 55 километара кроз горње слојеве атмосфере пре него што се распао изнад Вали Ситија, сјеверно од Медине, навела је НАСА у саопштењу.
Научници прате метеоре путем мреже специјалних камера које помажу у снимању ноћног неба, али све више људи их снима мобилним телефонима и безбједносним камерама, пише Танјуг.
