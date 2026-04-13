Злочин који је потресао Загреб: Убијени младић из Бањалуке?

Полиција у Загребу покренула је детаљну истрагу након што је пронађено тијело младића М.П. (22).
Према незваничним информацијама ради се о Милораду П. који је наводно из Бањалуке.
Осумњичени је ухапшен и ради се о држављанину БиХ.
Српскаинфо сазнаје да је жртва била на привременом раду у Хрватској.
Убиство у Загребу пријављено је синоћ, а тијело Милорада П. пронађено је око 23 часа.
Како пише Јутарњи лист младић је убијен са најмање два хица испаљена у главу и груди.
Тијело је превезено у Завод за судску медицину на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.
Становници загребачког насеља у којем се догодило убиство испричали су да нису изненађени присуством полиције.
"То вам је уклета кућа. Кад полиција дође на ту адресу, више никога не чуди. Само се питамо шта се десило овај пут", испричао је један од станара, подсјећајући да је на истој локацији и раније било проблема због насиља у породици.
