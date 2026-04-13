Језива сачекуша на улици: Претукли старца и отели му паре

Зрењанинска полиција је, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зрењанину, ухапсила С. Р. (62) и Д. Т. (35) обојица из околине Житишта, због сумње да су починили кривично дјело разбојништво.
Сумња се да су они 9. априла ове године, у вечерњим часовима, на улици физички напали осамдесетједногодишњег суграђанина и узели му новац у износу од око 250.000 динара.
Оштећени је због повреда задржан на лијечењу у зрењанинској болници.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, пише Б92.
