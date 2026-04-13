Фудбалер убијен хицем у главу

Фудбалер Берекум Челсија Доминик Фримпонг, убијен је у недјељу навече након што су наоружани разбојници пресрели и изрешетали клупски аутобус приликом повратка са гостовања.
Према извјештају Фудбалског савеза Гане (ГФА), трагедија се догодила током повратка екипе са утакмице против Самартекса. Нападачи су отворили ватру у тренутку када је возач покушао окренути возило како би избјегао засједу. Један од хитаца погодио је Фримпонга директно у главу, а несрећни спортиста је недуго затим преминуо у болници.
Поводом овог злочина, Фудбалски савез Гане упутио је званично саопштење:
"Са великим шоком и тугом примили смо вијест о смрти Доминика Фримпонга. Овај трагични инцидент потресао је читаву спортску јавност. Изражавамо најдубље саучешће породици, саиграчима и управи Берекум Челсија у овим тешким тренуцима", наводи се у поруци коју преноси Reuters.
