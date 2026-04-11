Бивши борчевац прегазио рак, истрчао на терен и тресао мрежу

Аутор:Стеван Лулић
Бивши фудбалер Борца из Бањалуке Дејан Босанчић прегазио је тешку болест, поново истрчао на терен и без милости почео да тресе мрежу противника.
Он је побиједио болест, а на терен се вратио на спектакуларан начин
Заиграо је поново за клуб у којем је поникао, ОФК Спорт, против градског ривала Врбаса, а утакмицу је обиљежио са два поготка.
Његов тим на крају је славио са високих 6:0.
Сам његов излазак на терен пропраћен је био грмљавинским аплаузом навијача.
Сасвим заслужено...
