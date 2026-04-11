Туга у црно-бијелој породици: Умро чувени фудбалер

Још један губитак за црно-бијелу породицу ПАОК-а, пошто је Стефанос Борбокис преминуо у 59. години, након дуготрајних здравствених проблема.
Бивши нападач био је старији брат такође бившег репрезентативца Василиса Борбокиса.
Годинама се борио са озбиљним здравственим проблемима прије него што је преминуо, остављајући тугу међу својим ближњима, у ПАОК-у и уопште у грчком фудбалу.
Стефанос Борбокис носио је црно-бијели дрес од 1985. до 1994. године, уписавши 274 наступа и 39 голова, представљајући стабилно име у једном специфичном периоду за клуб.
Фудбал је започео у омладинским категоријама ПАОК-а, а дебитовао је у Првој лиги у посљедњем колу сезоне 1985/86, у мечу против ПАС Јањине.
У љето 1994. напустио је ПАОК и прешао у Едесаикос. Након тога је играо за Ираклис, гдје је забиљежио 60 наступа и постигао 10 голова. У сезони 1997/98 носио је дрес Ариса, а каријеру је завршио у Аполону Каламарије.
Стефанос Борбокис одиграо је 29 утакмица за репрезентацију Грчке и постигао шест голова.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.— PAOK FC (@PAOK_FC) April 11, 2026
Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.
Ήρθε… pic.twitter.com/bKM8XCTiKJ
