Туга у црно-бијелој породици: Умро чувени фудбалер

АТВ
11.04.2026 16:08

Стефанос Борбокис чувени фудбалер ПАОК-а преминуо 2026. године
Фото: Screenshot / YouTube

Још један губитак за црно-бијелу породицу ПАОК-а, пошто је Стефанос Борбокис преминуо у 59. години, након дуготрајних здравствених проблема.

Бивши нападач био је старији брат такође бившег репрезентативца Василиса Борбокиса.

Годинама се борио са озбиљним здравственим проблемима прије него што је преминуо, остављајући тугу међу својим ближњима, у ПАОК-у и уопште у грчком фудбалу.

Стефанос Борбокис носио је црно-бијели дрес од 1985. до 1994. године, уписавши 274 наступа и 39 голова, представљајући стабилно име у једном специфичном периоду за клуб.

Фудбал је започео у омладинским категоријама ПАОК-а, а дебитовао је у Првој лиги у посљедњем колу сезоне 1985/86, у мечу против ПАС Јањине.

У љето 1994. напустио је ПАОК и прешао у Едесаикос. Након тога је играо за Ираклис, гдје је забиљежио 60 наступа и постигао 10 голова. У сезони 1997/98 носио је дрес Ариса, а каријеру је завршио у Аполону Каламарије.

Стефанос Борбокис одиграо је 29 утакмица за репрезентацију Грчке и постигао шест голова.

(Телеграф)

