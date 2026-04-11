Logo
Large banner

Огроман број танкера се креће према САД, Трамп открио зашто

Аутор:

АТВ
11.04.2026 15:54

Коментари:

0
Танкери у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да се велики број празних нафтних танкера креће ка Сједињеним Америчким Државама да би утоварили америчку нафту и гас.

"Имамо више нафте него сљедеће двије највеће нафтне економије заједно - и виши квалитет", навео је Трамп у објави на својој друштвеној платформи Трут Сошал.

Трампова објава услиједила је док се високи амерички и ирански званичници састају у Исламабаду са пакистанским посредницима, док Техеран поставља своје црвене линије које, како је саопштио, Вашингтон мора да прихвати прије него што се одрже директни разговори како би се окончао шестонедјељни рат.

Трамп је раније ове седмице рекао да Иран не би требало да наплаћује накнаде танкерима који пролазе кроз блокирани Ормуски мореуз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Нафта

Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner