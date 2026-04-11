Пакистански премијер: Званично почели преговори Ирана и САД

АТВ
11.04.2026 14:18

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, објавио је пакистански премијер Шехбаз Шариф, који се одвојено састао са члановима двије делегације.

"На почетку разговора у Исламабаду, премијер се састао са Џејом Ди Венсом", саопштила је Шарифова канцеларија.

Сигнали о спремности на разговор

У разговору учествују и специјални изасланик Стив Виткоф, као и зет предсједника Доналда Трампа, Џаред Кушнер, преноси Ројтерс.

Према наводима Шарифове канцеларије, пакистански премијер је изразио наду да ће разговори представљати "одскочну даску ка трајном миру у региону".

Дипломатски оптимизам домаћина

Током дана требало би да услиједе разговори америчких преговарача са делегацијом Ирана коју предводи предсједник парламента те земље Мохамед Багер Калибаф са циљем деескалације и могућег окончања вишенед‌јељног рата, наводе извори.

Поздрављајући посвећеност обје делегације конструктивном дијалогу, премијер Пакистана је изразио наду да ће ови разговори резултирати трајним миром у региону.

Улога Пакистана и међународни контекст

Пакистан је окупио тим стручњака који ће доприњети дискусијама о поморском саобраћају, нуклеарним питањима и другим кључним темама, рекао је за АФП дипломатски извор близак овој теми.

Састанак пажљиво прате и други актери који су допринели дипломатским напорима, међу којима су Египат, Турска и Кина, земље са којима Пакистан наставља да координира, рекао је извор.

Услови Ирана и упозорења прије преговора

Прије почетка састанка у Исламабаду, свака страна је издала своја упозорења.

Како је рекао Мохамад Багер Галибаф Иран је поставио два предуслова: "прекид ватре у Либану", гд‌је је Израел у рату са Хезболахом, који Техеран подржава, и "одмрзавање иранске имовине".

"Ако овд‌је имамо посла са представницима покрета 'Израел на првом мјесту', онда неће бити споразума", написао је ирански први потпредсједник Мохамед Реза Ареф на платформи X.

Упозорења америчке стране

Прије доласка у Пакистан, Венс је упозорио Иран:

"Ако покушају да се играју са нама, видјеће да наш преговарачки тим неће реаговати на њих".

Али је рекао и да ће "покушати да има позитивне преговоре".

