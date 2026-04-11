Орбан: ЕУ мора признати пораз, Европи требају руске сировине

11.04.2026 12:05

Мађарски премијер Виктор Орбан обраћа се својим присталицама током предизборног скупа у Секешфехервару, Мађарска.
Фото: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Европска унија мора признати да је изгубила и да не може без руских енергетских ресурса, оцијенио је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Брисел је изгубио битку. Они морају да схвате да Европи требају руске сировине. Такође морају да схвате да ЕУ није у стању да изолује Русију од глобалне економије - рекао је Орбан у интервјуу за atv.hu.

Он је напоменуо да Руси тренутно зарађују много новца јер могу да продају своје сировине свима осим Европи.

Мађарски премијер је позвао Европу да "поново тргује са Русима" након мировног споразума у ​​Украјини.

Орбан је раније рекао да Европа неће преживјети без руске нафте, сада када се назире глобална несташица горива.

