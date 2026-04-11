Орбан: ЕУ мора признати пораз, Европи требају руске сировине

Европска унија мора признати да је изгубила и да не може без руских енергетских ресурса, оцијенио је мађарски премијер Виктор Орбан.
- Брисел је изгубио битку. Они морају да схвате да Европи требају руске сировине. Такође морају да схвате да ЕУ није у стању да изолује Русију од глобалне економије - рекао је Орбан у интервјуу за atv.hu.
Он је напоменуо да Руси тренутно зарађују много новца јер могу да продају своје сировине свима осим Европи.
Република Српска
Каран: Васкрсење нас подсјећа на темељне вриједности и истине нашег народа
Мађарски премијер је позвао Европу да "поново тргује са Русима" након мировног споразума у Украјини.
Орбан је раније рекао да Европа неће преживјети без руске нафте, сада када се назире глобална несташица горива.
