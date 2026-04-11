Аутор:АТВ
Коментари:0
Свима је очигледно да је кијевски режима погазио и захтјеве ЕУ и сопствени Устав, али Брисел ће Владимиру Зеленском опростити све само да настави своју мисију, оцијенио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је то рекао, коментаришући изјаве европских званичника на тему цурења садржаја телефонских разговора које је имао са министром спољних послова Мађарске Петером Сијартом.
Како је додао, ти званичници су се усудили да осуде министре спољних послова држава-чланица УН јер су разматрали кораке како би спречили Кијев да на најгрубљи начин прекрши универзално призната права националних мањина.
"То се зове саморазоткривање", рекао је шеф руске дипломатије.
Говорећи о разговорима са Сијартом, нагласио је да је одржавање политичког дијалога једна од кључних дужности министара спољних послова.
Хроника
Билатералне теме су увијек међу најважнијим у разговорима које води са другим колегама, као и међународна питања, а посебна пажња посвећује се очувању законитих интереса грађана у складу са међународним стандардима и националних мањина.
Руски министар је истакао да је положај руског становништва у Украјини још неподношљивији.
„Европска унија, хвалећи се својом посвећеношћу вриједностима, не само да није осудила, већ је и охрабрила кијевски режим да искорени све руско у Украјини“, истакао је он.
Према његовим ријечима, усвајањем бројних законских аката, „све сфере руског језика, укључујући образовање, културу и медије, систематски су сужаване и на крају потпуно блокиране“, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
51
12
37
12
29
12
28
12
26
Тренутно на програму