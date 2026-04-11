Младић у тоалету пронашао скоро 10.000 долара, реакцијом одушевио свијет

11.04.2026 10:37

Илустрација - Паре
Фото: Pexels

Осамнаестогодишњи Џејден Синтрон, запослен у ланцу брзе хране Chick-fil-A у Сјеверној Каролини, постао је прави херој након што је показао невјероватно поштење у тренутку који би за многе био велико искушење.

Синтрон је током своје уобичајене смјене почетком априла отишао на паузу, а када је ушао у тоалет ресторана, поред тоалетне шоље угледао је двије бијеле коверте пуне новца.

У ковертама се налазило укупно 9.333 долара (око 17.000 КМ). На једној је писало да је намијењена "First Citizens Bank", а на другој "Truist". Младић је имао избор – да задржи огроман износ или да поступи исправно.

„Моја прва мисао је била... не, ово се не дешава. Нешто није у реду“, испричао је Џејден за локалну телевизијску станицу "WITN".

Пресудила хришћанска вјера

Након што је првобитни шок прошао, тинејџер је новац одмах предао одјељењу за људске ресурсе у ресторану. Како каже, у тој одлуци пресудила је његова вјера.

„Знао сам да радим праву ствар“, објаснио је Џејден. Његово поштење није прошло незапажено, па му је понуђена и новчана награда. Иако је младић првобитно неколико пута одбио да узме било какав новац за свој гест, на крају је ипак прихватио знак пажње, пише магазин "People".

