Каран: Прва званична посјета биће Србији и неће бити симболична него суштинска

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да ће његова прва званична посјета бити Србији јер су Српска и Србија јединствен историјски, национални и културну простор и јер Српска у Србији види не само историјског и идентитетског савезника, већ и партнера за одбрану дејтонске структуре Српске унутар БиХ.
- Одлазак код предсједника /Србије Александра/ Вучића неће бити симболичан, већ суштински, да и ми покажемо да Србија, у складу са Декларацијом и Специјалним и паралелним везама, али и чињеницом да је Србија потписница Дјетонског спроазума, а Српска свих анекса тог међународног уговора, има пуно право да брине о статусу Републике Српске и да дневно комуницирамо - поручио је Каран у интервјуу за "Политику".
Каран је истакао да је српски национални идентитет јединствен, а да је распад Југославије показао да су Срби нестали тамо гдје нису имали своју државу.
Каран је указао на то да су историјске везе Србије и Српске дио истовјетне борбе српског народа за слободу и нагласио да о томе говори и Декларација Свесрпског сабора, који је, како је навео, сјајан документ и јасно дефинише да је српски народ и даље изложен нападима и да захтијева заштиту.
Каран је истакао да Срби, гдје год да живе, имају двије матице – Србију и Републику Српску.
- Односи Српске и Србије данас су снажнији него икада захваљујући предсједницима /Милораду/ Додику и Вучићу - нагласио је Каран и додао да су Вучић и Додик ту сарадњу материјализовали до мјере да не постоји локална заједница у Српској у којој Србија није учествовала у неком инфраструктурном пројекту.
Катран је навео да је притисак из иностранства на Српску смањен, као и негативан утицај оних у Сарајеву који су били учесници спорних процеса.
Српска је, како истиче, мудром политиком препознала процесе промјена геополитичких односа у свијету и једна је од ријетких које имају добре односе и са Истоком и са Западном, најмоћнијим државама и силама.
Каран је истакао да је Република Српска давно кренула у стварање стратешких односа с многим земљама – САД, Русијом, Кином, Мађарском, а са Србијом је дио јединственог простора, те има контакте и са структурама унутар ЕУ које имају објективнију слику о региону, БиХ и Републици Српској.
- Притисак на Српску је смањен, ми смо за столом, а не на столу. Смањен је утицај оних у Сарајеву, који су били учесници спорних процеса. Стратешка партнерства су видљива и не односе се само на политику, данас је политика веома блиска економији - поручио је Каран.
Он напомиње да Република Српска овог часа нема саговорнике у ФБиХ, због дијела међународне заједнице који је и даље против Српске.
- Оног часа када нико не буде стајао ни на чију страну, званичници у ФБиХ ће постати наши саговорници. Они још вуку неку снагу и подршку за процес унитаризације, која је сада минорна, али када и она нестане, имаћемо саговорнике - рекао је Каран.
