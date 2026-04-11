Саво Минић упутио честитку поводом највећег хришћанског празника

11.04.2026 10:07

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић упутио је честитку, поводом највећег хришћанског празника Васкрса, Његовој светости патријарху српском господину Порфирију, свим архијерејима, свештенству, монаштву и православном народу српском, као и свим православним вјерницима у Републици Српској.

- Поводом највећег хришћанског празника - Васкрса, у име Владе Републике Српске и своје, упућујем искрене честитке - истакао је Минић.

Патријарх Порфирије

Друштво

Патријарх Порфирије: Сишавши у ад, Господ сишао у центар нашег непријатеља и изнутра га побиједио

Навео је да је Васкрс основа наше вјере и живљења.

- У Празнику над празницима налазимо исходиште наш личне - хришћанске снаге. Реалност Васкрсења - побједе живота над смрћу бодри и савременог човјека, дајући му наду и снажећи га пред многобројним изазовима. У времену које носи своје изузетно бреме порука празника треба да буде оприсутњенија и оснаженија у срцима свих, а сљедствено томе и у односу са другима. Желећи да у миру, здрављу и радости дочекате и прославите Празник над празницима, Христово Васкрсење, поздрављам Вас сверадосним пасхалним поздравом: Христос васкрсе - ваистину васкрсе - наводи се у честитки Минића.

Прочитајте више

Чекић на столу поред осталог алата.

Регион

Након свађе чекићем изударао човјека по глави

3 ч

0
Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

Наука и технологија

Коментаре на Инстаграму сада можете мијењати, али постоји један услов

3 ч

0
Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Свијет

Мајкл Џексон постхумно оптужен за силовање дјеце

3 ч

0
Генерација рукометаша РК Борац која је прије 50 година постала првак Европе.

Остали спортови

Пола вијека од највећег успјеха: Прије 50 година Борац постао шампион Европе

3 ч

0

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: У слози и заједништву пронаћи ослонац за напредак

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Стевановићу избор на мјесто предсједника парламента Словеније

17 ч

0
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик

Република Српска

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

19 ч

12
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Република Српска

Министарство позива трговце да се укључе у мјеру директне подршке на тржишту нафтних деривата

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

12

37

Пуцао на младића на улици, докрајчио га у кафани гд‌је се сакрио

12

29

Тришић Бабић: Нека нас васкршња радост подсјети на непролазне вриједности праштања

12

28

Дјевојка (19) погинула у тешкој саобраћајној несрећи

12

26

Трагедија: Слетио камионом у Уну, није му било помоћи

