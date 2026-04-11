Саво Минић упутио честитку поводом највећег хришћанског празника

Аутор:АТВ
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић упутио је честитку, поводом највећег хришћанског празника Васкрса, Његовој светости патријарху српском господину Порфирију, свим архијерејима, свештенству, монаштву и православном народу српском, као и свим православним вјерницима у Републици Српској.
- Поводом највећег хришћанског празника - Васкрса, у име Владе Републике Српске и своје, упућујем искрене честитке - истакао је Минић.
Навео је да је Васкрс основа наше вјере и живљења.
- У Празнику над празницима налазимо исходиште наш личне - хришћанске снаге. Реалност Васкрсења - побједе живота над смрћу бодри и савременог човјека, дајући му наду и снажећи га пред многобројним изазовима. У времену које носи своје изузетно бреме порука празника треба да буде оприсутњенија и оснаженија у срцима свих, а сљедствено томе и у односу са другима. Желећи да у миру, здрављу и радости дочекате и прославите Празник над празницима, Христово Васкрсење, поздрављам Вас сверадосним пасхалним поздравом: Христос васкрсе - ваистину васкрсе - наводи се у честитки Минића.
