Мајкл Џексон постхумно оптужен за силовање дјеце

11.04.2026 09:37

Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Дугогодишњи пријатељи покојне музичке звијезде Мајкла Џексона, чланови породице Касио, поднијели су тужбу савезном суду у Лос Анђелесу.

Доминик, Едвард, Алдо и Мари-Никол терете Џексона за силовање и трговину људима, тврдећи да су били жртве систематског злостављања које је трајало годинама.

Позадина односа и оптужбе

Пријатељство је започело преко оца породице, хотелијера који је с Џексоном изградио близак однос. Музичар је био чест гост у њиховом дому и с њима је проводио празнике.

Међутим, тужба открива мрачну страну тог односа.

Наводни инциденти догађали су се током 1990-их на локацијама широм свијета, укључујући и чувени ранч Неверланд.

У тужби се наводи да је Џексон користио застрашивање како би осигурао тишину жртава, од којих су неке у тренутку почетка злостављања имале свега седам или осам година, преноси Аваз.

Породица тврди да је ранији финансијски споразум с МЈ Естатеом (правним насљедницима имовине којима управљају Џон Бранка и Џон МекЛејн био заправо незаконит покушај куповине тишине и прикривања злочина.

Изјаве и докази

Чланови породице наводе да су тек након психотерапије постали свјесни размјера проживљене трауме. У самом судском поднеску стоји:

Мајкл Џексон је био серијски злостављач дјеце који је дрогирао, силовао и сексуално злостављао сваку од особа које подносе тужбу током више од деценије. Неке од њих почео је злостављати када су имали седам или осам година.

Адвокат породице, Хаувард, за медије је додатно појаснио Џексонов метод контроле:

Мајкл им је увијек говорио: ‘Ово је наша тајна. Имамо тајну љубав. Нико не смије знати за то’.

Британски Дејли Мејл је уз ове наводе објавио и серију раније невиђених фотографија које документују блискост породице и музичара, укључујући и фотографију на којој Домник Касио сједи у Џексонову крилу.

