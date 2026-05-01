Снимак хаоса са граничних прелаза: "Чекао сам шест сати, нисам се помакао"

01.05.2026 17:25

Фото: Facebook / GP Maljevac

Први мај ове године изазвао је прави хаос на граничним прелазима у БиХ, а у Градишци су вишечасовна чекања без помака.

Како пише страница "ГП Маљевац", један од путника наводи да је чекао шест сати, а да се није помјерио с мјеста.

Након тога се упутио према Јасеновцу, али како каже, ни тамо ситуација није била ништа боља.

Зијад Крњић блокирао

Подсјећамо, нови гранични прелаз на Градишци и даље није пуштен у рад. Разлог је једноставан - Зијад Крњић. Ријеч је о члану Управног одбора УИО који долази из ФБиХ и не жели да да сагласност на потребну документацију како би се гранични прелаз пустио у функцију.

Због тога, путници и ове године губе сате, чекајући у километарским колонама на граничним прелазима БиХ и Хрватске.

Нови гранични прелаз је завршен, али не и пуштен у функцију. Управа за индиректно опорезивање није усвојила потребне измјене правилника, а против је гласао управо Крњић који по нечијем налогу врши опструкције.

Док Крњић не гласа за правилник, путници се моле за стрпљење. Изгубљени сати у колонама могу се фактурисати на рачун стручњака из СДА.

Чак 17 прелаза је потпуно закрчено

Како смо раније писали, чак 17 прелаза је потпуно закрчено, што на улазу, што на излазу.

Ауто мото савез Републике Српске забиљежио је чекања у колонама која трају по више сати на већини граница.

Тако се сатима чека на улазу у БиХ на прелазима Шепак, Каракај , Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток.

Још гора ситуација је на прелазима Брод, Свилај, Козарска Дубица, Вардиште и Бијача, гдје се чека у оба правца.

На излазу из БиХ огромне гужве су на ГП Каменско, Присика, Дољани и Зупци.

"Без обзира на повољне временске услове, апелујемо на опрез и поштовање саобраћајних прописа. Наоружајте се стрпљењем и толеранцијом", поручују из Ауто-мото савеза Српске и закључују:

"Будите одговорни према себи и другима, и не сједајте за волан под дејством алкохола".

