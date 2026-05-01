Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

Аутор:Стеван Лулић
Први мај ове године изазвао је прави хаос на граничним прелазима у БиХ. Чак 17 прелаза је потпуно закрчено, што на улазу, што на излазу.
Ауто мото савез Републике Српске забиљежио је чекања у колонама која трају по више сати на већини граница.
Друштво
Од 1. маја промјене у исплати пензија за неке у Српској
Тако се сатима чека на улазу у БиХ на прелазима Шепак, Каракај , Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток.
Још гора ситуација је на прелазима Градишка, Градина, Брод, Свилај, Козарска Дубица, Вардиште и Бијача, гдје се чека у оба правца.
На излазу из БиХ огромне гужве су на ГП Каменско, Присика, Дољани и Зупци.
Свијет
Супер Ел Нињо пријети Европи, ови дијелови највише на удару
"Без обзира на повољне временске услове, апелујемо на опрез и поштовање саобраћајних прописа. Наоружајте се стрпљењем и толеранцијом", поручују из Ауто-мото савеза Српске и закључују:
"Будите одговорни према себи и другима, и не сједајте за волан под дејством алкохола".
