Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

Аутор:

Стеван Лулић
01.05.2026 15:13

ГП Градишка
Фото: АМС Републике Српске

Први мај ове године изазвао је прави хаос на граничним прелазима у БиХ. Чак 17 прелаза је потпуно закрчено, што на улазу, што на излазу.

Ауто мото савез Републике Српске забиљежио је чекања у колонама која трају по више сати на већини граница.

Тако се сатима чека на улазу у БиХ на прелазима Шепак, Каракај , Изачић, Велика Кладуша, Хаџин Поток.

Још гора ситуација је на прелазима Градишка, Градина, Брод, Свилај, Козарска Дубица, Вардиште и Бијача, гдје се чека у оба правца.

На излазу из БиХ огромне гужве су на ГП Каменско, Присика, Дољани и Зупци.

"Без обзира на повољне временске услове, апелујемо на опрез и поштовање саобраћајних прописа. Наоружајте се стрпљењем и толеранцијом", поручују из Ауто-мото савеза Српске и закључују:

"Будите одговорни према себи и другима, и не сједајте за волан под дејством алкохола".

