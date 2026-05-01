Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Аутор:АТВ
Коментари:0
Основна школа фра Дидака Бунтића, која се налази у Читлуку, забранила је свим ученицима кориштење мобилних телефона током наставе.
"Школски одбор Основне школе фра Дидака Бунтића је 16. марта 2026. године, а на приједлог Учитељског вијећа и у сарадњи са Савјетом родитеља Школе, једногласно донио одлуку за ученике Школе о потпуној забрани уношења мобилних телефона и осталих дигиталних уређаја у просторије Школе", стоји у објави ове школе.
Сходно томе, Школски одбор је приступио усвајању новог Кућног реда Школе, као и измјенама и допунама Правилника о педагошким мјерама дана 27. априла 2026. године.
Забраном су обухваћени сви ученици, осим оних којима је паметни телефон потребан из здравствених разлога који се доказују потврдом здравствених установа, саопштили су.
“Новим Кућним редом се такође ученицима забрањује шминкање, бојање косе, лакирање ноктију, уношење и конзумирање енергетских и алкохолних пића, као и различитих опојних средстава (цигарете, електронске цигарете), претијесна и непристојна одјећа која не приличи дјечијем узрасту”, додаје се у објави.
Како наводе, циљ ових забрана је подстицање социјалних интеракција међу дјецом и младима на здрав и друштвено прихватљив начин.
“Нека дјеца буду и остану што дуже дјеца, здрава, опуштена и неоптерећена дигиталним садржајима који им краду најљепше дане дјетињства”, порука је учитеља и Управе Школе.
Одлука Школе ступа на снагу у понедјељак, 4. маја 2026. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму