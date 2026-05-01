Logo
Large banner

Супер Ел Нињо пријети Европи, ови дијелови највише на удару

Аутор:

01.05.2026 14:44

Коментари:

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо
Фото: Severe Weather Europe

Улазак у љето 2026. обиљежен је наглим и значајним промјенама у океанима и атмосфери, а најновији подаци потврђују убрзан развој феномена Ел Нињо.

Он би до друге половине године могао да достигне фазу такозваног "Супер Ел Ниња".

Новац

Друштво

Од 1. маја промјене у исплати пензија за неке у Српској

Иако је ријеч о глобалном климатском обрасцу, његове посљедице већ се назиру и у Европи.

Кључну улогу у овом процесу има снажан океански Келвинов талас који је посљедњих седмица знатно ојачао и подстакао прелаз из вишегодишњег утицаја Ла Ниње у топлу фазу Ел Ниња.

Тиме се мијења и глобална циркулација атмосфере, што ће се одразити и на временске прилике у Европи током љета.

Према најновијим дугорочним прогнозама модела ЕЦМВФ и УКМО, Европа би у лето 2026. могла имати температуре изнад просјека на већем дијелу континента.

novac evri

Економија

Нова правила од 1. маја у Њемачкој: Повишице и кризни бонус за неке

Најизраженији пораст температура очекује се од јужне према централној и сјеверној Европи, што је повезано с дотоком топлијег ваздуха са југа због подручја ниског притиска западно од Европе.

Истовремено, прогнозе указују на неуједначен распоред падавина.

Веће количине кише очекују се у јужним, југоисточним и делом сјеверним деловима Европе, док би централни и сјеверозападни делови континента могли имати мање падавина од просјека.

Управо комбинација виших температура и мањка кише повећава ризик од суше, а посебно у централној Европи, пише "Севере Ведер".

Моравски коридор

Србија

Хитно упозорење за возаче: У Србији поново вожња у супротном смјеру

Сличан образац потврђују и оба главна прогностичка модела. УКМО такође предвиђа јачи јужни доток ваздуха према Европи, што додатно подиже температуре, док распоред падавина остаје подијељен – више кише на југу и сјеверу, а мање у западним и централним дијеловима континента.

Анализе ранијих јаких Ел Нињо феномена показују да такви услови често доносе топлија љета у великом дијелу Европе, уз промијењене обрасце падавина.

Иако се сваки догађај разликује, актуелне прогнозе упућују на сличан развој ситуације и овог љета.



Подијели:

Тагови :

Ел Нињо

Годзила Ел Нињо

Супер Ел Нињо

Вријеме

дугорочна временска прогноза

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Свијет

Фицо: Критикују ме због Путина, а онда се интересују шта је рекао

1 ч

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Свијет

Мађар номиновао зета за министра правосуђа

2 ч

0
Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

Свијет

Трамп: Цијене енергената падаће "као камен"

2 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Свијет

Пљачка банке у Америци: Убијено двоје запослених

2 ч

0

  • Најновије

15

28

Филм о Мајкл Џексону надмашио сва очекивања, престигао и Опенхајмер

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner