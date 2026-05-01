Супер Ел Нињо пријети Европи, ови дијелови највише на удару

Улазак у љето 2026. обиљежен је наглим и значајним промјенама у океанима и атмосфери, а најновији подаци потврђују убрзан развој феномена Ел Нињо.
Он би до друге половине године могао да достигне фазу такозваног "Супер Ел Ниња".
Иако је ријеч о глобалном климатском обрасцу, његове посљедице већ се назиру и у Европи.
Кључну улогу у овом процесу има снажан океански Келвинов талас који је посљедњих седмица знатно ојачао и подстакао прелаз из вишегодишњег утицаја Ла Ниње у топлу фазу Ел Ниња.
Тиме се мијења и глобална циркулација атмосфере, што ће се одразити и на временске прилике у Европи током љета.
Према најновијим дугорочним прогнозама модела ЕЦМВФ и УКМО, Европа би у лето 2026. могла имати температуре изнад просјека на већем дијелу континента.
Најизраженији пораст температура очекује се од јужне према централној и сјеверној Европи, што је повезано с дотоком топлијег ваздуха са југа због подручја ниског притиска западно од Европе.
Истовремено, прогнозе указују на неуједначен распоред падавина.
Веће количине кише очекују се у јужним, југоисточним и делом сјеверним деловима Европе, док би централни и сјеверозападни делови континента могли имати мање падавина од просјека.
Управо комбинација виших температура и мањка кише повећава ризик од суше, а посебно у централној Европи, пише "Севере Ведер".
Сличан образац потврђују и оба главна прогностичка модела. УКМО такође предвиђа јачи јужни доток ваздуха према Европи, што додатно подиже температуре, док распоред падавина остаје подијељен – више кише на југу и сјеверу, а мање у западним и централним дијеловима континента.
Анализе ранијих јаких Ел Нињо феномена показују да такви услови често доносе топлија љета у великом дијелу Европе, уз промијењене обрасце падавина.
Иако се сваки догађај разликује, актуелне прогнозе упућују на сличан развој ситуације и овог љета.
