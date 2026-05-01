Мађар номиновао зета за министра правосуђа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лидер странке Тиса Петер Мађар номиновао је адвоката Мелетеја Барну Мартона за функцију министра правосуђа, изоставивши податак да се ради о супругу његове сестре.
Мађар је нагласио да је Мартон стручњак за право у странци Тиса, те да се бави адвокатским послом већ двије деценије.
Према његовим ријечима, Министарство ће имати задатак да "врати владавину права и успостави правни оквир који ће омогућити Мађарима да добију средства ЕУ која им припадају".
Мађар је додао да је за министра унутрашњих послова именовао Габора Посфаја, који ће бити задужен и за питања спорта.
Свијет
Тиса је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској одржаним 12. априла.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму