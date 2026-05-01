Мађар номиновао зета за министра правосуђа

АТВ
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.
Лидер странке Тиса Петер Мађар номиновао је адвоката Мелетеја Барну Мартона за функцију министра правосуђа, изоставивши податак да се ради о супругу његове сестре.

Мађар је нагласио да је Мартон стручњак за право у странци Тиса, те да се бави адвокатским послом већ двије деценије.

Према његовим ријечима, Министарство ће имати задатак да "врати владавину права и успостави правни оквир који ће омогућити Мађарима да добију средства ЕУ која им припадају".

Мађар је додао да је за министра унутрашњих послова именовао Габора Посфаја, који ће бити задужен и за питања спорта.

Тиса је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској одржаним 12. априла.

